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Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
Sosyal medyada fenomen haline gelen Nusret'in ''tuz dökme'' akımına El Bab'a bomba bırakan pilot da katıldı. Video kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
24 Şubat 2017 Cuma 09:39
Etiketler:
nusret
,
tuz
,
pilot
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tsk
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bab
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.