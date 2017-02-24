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Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı

Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
Sosyal medyada fenomen haline gelen Nusret'in ''tuz dökme'' akımına El Bab'a bomba bırakan pilot da katıldı. Video kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
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