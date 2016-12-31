Türk polisinden anlamlı hareket!

Yaşlı bir vatandaşın ayaklarının sırılsıklam olduğunu gören polisler, bir mağazaya götürüp çorap ve ayakkabı hediye etmek istediler. Polislerin duyarlılığı karşısında kayıtsız kalmayan mağaza sahibi de ücret almadı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan 'Polis' sayfasının paylaşımı beğeni rekoru kırıyor. Sayfadan aktarılanlara göre kış günü yırtık ve eski bir ayakkabı ile dışarıda görülen yaşlı bir vatandaş polis ekiplerinin dikkatini çekiyor. Polis ekipleri, yaşlı vatandaşın koluna girip bir mağazaya götürüyor. Önce eski ayakkabı ve ıslanmış çoraplarını çıkarıyor. Polislerin bu duyarlı davranışı karşısında kayıtsız kalmayan mağaza sahibi de ayakkabı ve çorapların ücretini almıyor. Kendi elleriyle yaşlı vatandaşın ayakkabısını giydiren polisleri farkeden mağazada bir müşteri, fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşıyor.



İşte Türk polislerinin soğuk kış gününde yaşlı bir vatandaşa yaptığı küçük jest:









'Polis' Facebook sayfasıda bu örnek davranışı sayfasından böyle duyurdu:







