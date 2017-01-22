Türk seçmeni sağduyuludur

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edilmesi AKP ve MHP kanadında sevinç yarattı.

Şimdi halk karar verecek

Şimdi muhtemelen Nisan ayında yapılacak referandumda seçmenin tavrı ve tabii vereceği oy önemlidir.

Evet mi, Hayır mı diyecek?

Türk seçmenden radikal bir tavır beklenir mi?

Siyasi tarihimizde örnekleri var.

Örneğin; 1950 Milletvekili seçiminde CHP'nin 27 yıllık iktidarının yıkılacağını kim tahmin edebilirdi?

"Milli Şef" İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda kalacağını, CHP'nin ağır toplarının çoğunun Meclis'e bile giremeyeceğini herhalde kimse tahmin edemezdi.

Ama halk sandığa koştu ve büyük değişimin fitilini ateşledi.

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yapılan seçimlerde halkın darbeyle düşürülen Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi'ne (AP) prim vermeyeceği, darbeci askerlerin işaret ettiği parti ve kişileri seçeceği sanılıyordu.

Ne var ki halk sandıkta bir büyük sürpriz daha yaptı, 1965 seçiminde DP'nin devamı AP'yi % 52,9 oyla tek başına iktidara taşıdı.

Türkiye 12 Eylül 1980'de bir askeri müdahale daha yaşadı.

6 Kasım 1983'de seçime gidildi.

12 Eylül 1980 darbesini yapanlar emekli General Turgut Sunalp'in liderliğindeki Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin (MDP) iktidar olmasını istiyorlardı.

Ama seçim sonucu tam bir sürpriz oldu. İktidara Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi (ANAP) geldi. Darbecilerin desteklediği MDP sonuncu parti olabildi.

Sizlere son bir örnek daha vereyim.

3 Kasım 2002 erken genel seçimine DSP-ANAP-MHP Koalisyon Hükümeti ile gidilmişti.

Ne var ki seçmen belki de dünya demokrasi tarihinde hiç görülmemiş bir şey yaptı, iktidar ortağı üç partiyi de Meclis dışına itti, tahminlerin aksine Ak Parti'yi iktidara taşıdı.

İşte Türk halkının sağduyusunun örnekleri.

Türk seçmeni en kritik günlerde en doğru kararları vermiştir.

Yeter ki halka gerçekleri doğru bir şekilde anlatın ve halka siz de güvenin.