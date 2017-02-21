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Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak'ta karşı karşıya geldi

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Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak'ta karşı karşıya geldi
Kardak kayalıkları çevresinde Türkiye ile Yunanistan savaş gemileri karı karşıya geldi. Bir müddet yan yana seyreden savaş gemilerini Türk Sahil Güvenlik botu ayırdı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin ardından Ege Denizi'nde yaşanan gerilim bugün farklı bir boyuta taşındı. Öğleden sonraya kadar sakinliğin yaşandığı Kardak kayalıklarında önce sahil güvenlik botlarının ve akşam saatlerinde ise savaş gemilerinin karşıya karşıya gelmesiyle gerilim bir anda tırmandı.

SAHİL GÜVENLİK BOTU ARAYA GİRDİ

Akşam saat 18.30 sularında Yunan savaş gemisi Kardak kayalıklarına yaklaştı. Aynı anda bir Türk savaş gemisi de Yunan savaş gemisinin önünü keserek yan yana geldi. Bir müddet yan yana seyreden savaş gemilerini Türk Sahil Güvenlik botu ayırdı. Yaklaşık 100 metre mesafeye kadar yaklaşan iki savaş gemisinin arasına giren Türk Sahil Güvenlik botu, gemilerin birbirinde uzaklaşması için ardı ardına manevralar yaptı.

Birbirlerine misilleme yapan iki savaş gemisi daha sonra rotalarını değiştirdi. Türk karasularını ihlal eden Yunan savaş gemisi, kendi karasularına girdi. Türk savaş gemisi ise Kos Adası önünden Bodrum Limanına dönüş yaptı.

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