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Türk Yıldızları Rusya’da şov yaptı!

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Türk Yıldızları Rusya’da şov yaptı!
Rusya'da düzenlenen “Army-2017” gösterilerine Türkiye’den “Türk Yıldızları” akrobasi uçuş ekibi de ilk defa katıldı.“Kubinka” askeri havalimanına inen 8 adet F-4 uçağının komutanı kadın Binbaşı Esra Öztay’ın çıkması Rus seyircileri oldukça şaşırttı.

Türkiye’den önceki gün havalanan Türk Yıldızları’nın savaş uçakları güvenlik nedeniyle Karadeniz üzerinden geçiş yerine Baltık üzeri üzerinden Rusya başkentine ulaştı.

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Rus ordusunun gösterileri düzenlediği üsse inen Türk Yıldızları gurubuna ait 8 adet F-4 savaş uçağı pilotları fuarın resmi davetlileri sayılsalar bile belirli prosedürleri yerine getirmek zorunda kaldı. Uçaklar alana iniş yaptıktan kısa süre sonra kabini terk eden Esra Özatay’ın yanına Rus sınır muhafızları ekibi geldi.

Rusya’ya ayak bastıkları için belirli prosedürün yerine getirilmesi gerektiğini tercüman aracılıyla pilotlara ilettikten sonra pasaport ve göçmen formu doldurmak zorunda kaldı.

Rusya’daki “Army-2017” gösterilerini Cumartesi gerçekleştiren “Türk Yıldızları” ekibi Kubinka askeri üssünde toplanan kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Türkiye’nin hava gösterisi ardından Rus Su-27 uçakları gerçeğe yakın havada savaş düellosu taklidi de yaptı.

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