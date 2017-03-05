Türkeş: Bahçeli 'hadi' deyince 'canımıza minnet' dedik

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Başkanlık sisteminin ne zaman gündeme getirildiğini açıkladı. Türkeş, "Bahçeli bir gün grup toplantısında dedi ki 'Hani siz bir başkanlık sistemi istiyordunuz ya onu getirin de çıkartıverelim’ dedi. Böyle başladı süreç" dedi.

Türkeş, İngiltere’deki temasları kapsamında başkent Londra’nın kuzeyinde Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Hornsey bölgesindeki, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) İngiltere şubesi tarafından Hornsey Kız Okulunda düzenlenen toplantıda Türk vatandaşlarla bir araya geldi.

Referandum sürecinde en çok sorulan sorunun 'neden şimdi?' olduğunu söyleyen Türkeş, Başkanlık sisteminin gündeme geliş sürecini şu sözlerle açıkladı:

"HELE GETİRİN ŞUNU BİR ELE ALALIM"

"Ekim ayında saygıdeğer Bahçeli çıkıp da ‘Hele bi getirin bir bakalım, şunu bir ele alalım’ deyince, aman aman, cennet canıma minnet, hadi bakalım yapalım diye bu işe girildi.

Müzakerelerin sonunda 18 maddede mutabık kalındı. Bu yeter mi? Hayır. Yani mevcut anayasanın tadiliyle ilgili bunları bitirdiğimizde ‘oh iyi bir anayasaya kavuştuk’ diyemeyeceğiz ama bir yerinden başlamak lazım. Onun için de parlamento çatısı altındaki iki siyasi partinin üst yönetimi uzlaşıp, bunun üzerinde çalışmaya başladığında, bu iyi bir başlangıçtır diye baktık. Öncelikli olarak Sayın Bahçeli’nin teklifi, başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemini halk oyuna götürmek için, onların üzerinde odaklanmaktı. Az önce arz ettiğim gibi, Milliyetçi Hareket Partisi’nden gelen bir teklif değerlendiriliyor bugün. Bugün yapılan budur. Ana çerçevesi budur. Yani, ‘Niye şimdi?’ Sayın Bahçeli ve MHP şimdiyi önerdiği için şimdi."