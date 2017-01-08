Türkeş Erdoğan'ın "suç işlediğini" kabul etti

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Başkanlık sisteminin "fiilen uygulandığı"na dair sözlere değinerek "Fiili durumu hukuki çerçeveye yerleştiriyoruz sözleri tuzaktır" dedi.

Türkeş'in "tuzak" ve "suç" olarak nitelediği sözler, hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, hem de Başbakan Binali Yıldırım tarafından defalarca söylenmişti.

"SUÇ İŞLEMİŞ OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ"

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara değinerek şunları söyledi:

"Fiili durumu hukuki çerçeveye yerleştiriyoruz sözleri tuzaktır. Açık ve net söylüyorum. Ne siz söyleyin ne de kimseye söyletin. 12 Eylül 1980 sonrası Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığına göre düzenlenmiş bir anayasa ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Kenan Evren'in kullandığı yetkilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı yetkiye bakın. Muhalefet iyi bir şey söyler gibi söylüyor. Bu gaflete düşmeyin. Bunun Türkçesi nedir? 'Aslında şimdi Sayın Cumhurbaşkanı suç işliyor da biz bunu bir kılıfına uyduracağız'. Yok böyle bir şey. Bu lafı bu şekilde kullanmak tuzaktır. Bu lafı savunursanız zımnen siz mevcut cumhurbaşkanının yetkisini aştığını ve suç işlediğini kabul etmiş olursunuz."

BİNALİ YILDIRIM: BAŞKANLIK SİSTEMİ FİİLEN UYGULANIYOR

Tuğrul Türkeş, sürecin fiili olarak değiştiğinin söylenmesinin, suç işlendiğini kabul etmek anlamına geldiğini söyledi. Bu sözler, Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "fiili başkanlık" açıklamalarını akıllara getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Haziran 2016'da yaptığı açıklamada, iilen başkanlık sistemine geçildiğini savunarak, "Başkanlık fiilen uygulanıyor. 21.5 milyon insanın önüne gidiyor, ne olacağını söylüyor. Ortada bu gerçek varken, anayasa fiili durumla aynı hale, uyumlu hale getirilmeli. Doğrusu yeni bir anayasa yapmak. Ya da partili cumhurbaşkanı da dahil, yarı başkanlık sistemi de dahil mevcut durumla uyumlu hale getireceğiz." demişti.

ERDOĞAN: İSTER KABUL EDİN İSTER ETMEYİN TÜRKİYE’NİN YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞMİŞTİR

Yinr Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Ağustos 2015'te yaptığı bir konuşmada, artık ülkede ‘sembolik‘ değil, ‘fiili gücü‘ olan bir cumhurbaşkanı olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanı elbette yetkiler çerçevesinde, ama doğrudan millete karşı sorumlu olarak görevini yürütmek durumundadır. İster kabul edilsin ister edilmesin. Türkiye’nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken, bu fiili durumun hukuki çerçevesinin anayasal olarak kesinleştirilmesidir” ifadelerini kullanmıştı.

BEKİR BOZDAĞ: İSTEDİĞİNİZ KADAR YOK DEYİN, FİİLİ BAŞBANLIK VAR

"Fiili Başkanlık" sözlerini kullanan bir diğer isim ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dı.

Ekim 2016'da Uluslararası Hukuk Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada Bozdağ şunları söyledi:

"Bu işin adını koymamız kadar doğru ne olabilir. CHP farklı düşünüyor. Siz farklı düşündüğünüzde durum değişiyor mu? Türkiye'de bugün Sayın Bahçeli'nin dediği gibi fiili başkanlık durumu yok mu? İstediğiniz kadar yok deyin var. Gerçek çok açık ortada. Öyleyse bizim bu gerçekle yüzleşmekten kaçmamızın ülkemize ne faydası var?"

Yani Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiili olarak" suç işlediğini kabul etti.