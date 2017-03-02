Türkeş ne demişti?

Rıza Müftüoğlu'nun son kitabını okudunuz mu? İsmi bayağı uzun: "Alparslan Türkeş'in Millî Doktrini Dokuz Işık Başkanlık Sistemi Devlet Din ve Toplum".

Bu kitaba geleceğim ama vurgulamak istediğim bir husus var. Mevcut Anayasa'nın 6. maddesi. Bu madde çok çok önemli... "Başkanlık sistemi"nin ne GÖTÜRDÜĞÜNÜ bu maddede göreceksiniz. "Egemenlik" başlıklı 6. madde:

"Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz."

Referandumda oylanacak değiştirilen 18 Maddeyi (iç içe baktığınızda 69 madde) Anayasa'nın altıncı maddesini yok sayıyor mu saymıyor mu, görün.

Anayasa'nın 6. maddesi değiştirilmeden "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" adı altında "Başkanlık Sistemi" getirilebilir mi?

Yine 6. madde değiştirilmeden partili cumhurbaşkanı nezdinde bir parti (bir zümre) "egemenliği" (hâkimiyeti) elinde tutabilir mi?

Yine 6. madde değiştirilmeden bir kimse kaynağını Anayasa'dan almayan bir "Devlet" yetkisini kullanabilir mi?

Ne oluyor? 6. madde değiştirilmeden hem "bir kişi" ve hem de "bir zümre"ye ülke teslim ediliyor.

Olağanüstü şartlarda yangından mal kaçırılıyor ve köklü bir rejim değişikliğine gidiliyor. Bunun adı, "darbeden darbe çıkarmak" değil de nedir?!

Bu değişmenin öyle bir arkası gelecek ki, milletin feleği şaşacak. Hele o "tek kişi" başkanlığa otursun, "tek zümre"nin dışında kimse sesini çıkaramayacaktır. Cübbeli üfürükçüler baş tacı edileceklerdir. "Kurucu lider"e "Firavun" diyenler, her platformda Türk'ü Müslümanlığa karşı gösterecekler, aynı IŞİD'in yemininde olduğu gibi "Ne Mutlu Müslümanım diyene!" bağırtısıyla ortalığı inletecekler, kafa karıştıracaklar. (Nereden biliyorsunuz böyle olacağını diyeceksiniz. Şimdiden kaç yerde Firavunlu yemin ettirmediler mi? Olan, gelecekte nelerin olacağını gösterir!)

Alparslan Türkeş'in, "Dokuz Işık" doktrini malum. (Bu doktrinin hikâyesini biz "Alparslan Türkeş ve Liderlik" kitabımızda verdik.)

Rıza Müftüoğlu, Milliyetçi Hareket'te önemli vazifeler almış bir isim. Gazeteler çıkarmış, birçok kitaba imza atmıştır. "Alparslan Türkeş'in Millî Doktrini Dokuz Işık Başkanlık Sistemi Devlet Din ve Toplum" kitabında Dokuz Işık'ı ayrıntılı bir şekilde yorumluyor ve bir devlet sistemi ortaya koyuyor. Bu arada günün tartışmalarına geliyor, Türkeş'in daha önce başkanlık sistemini savunmasının şu andaki yapılan bir değişiklikle ilgisinin olmadığını, Türkeş'in konjonktürel gelişmelere göre stratejik olarak başkanlığı savunsa bile, "parlamenter hürriyetçi nizam"da ısrar ettiğini belirtiyor.

Türkeş, bilindiği gibi Turgut Özal'ın başkanlık ısrarına karşı çıkmıştır.

(Rıza Müftüoğlu "Alparslan Türkeş'in Millî Doktrini Dokuz Işık Başkanlık Sistemi Devlet Din ve Toplum", 430 s., Kariyer Yayınları, Tel.: 0212 516 99 84).