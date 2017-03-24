Türkiye 2-0 Finlandiya

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki beşinci maçında Finlandiya ile karşılaşıyor.

Karşılaşma A Milli Takımımız vuruşuyla başladı.

6. dakika: Ömer sol kanatta hareketlenen Olcay'ı topla buluşturdu ancak Olcay ofsayt pozisyonunda kaldı.

9. DAKİKA: GOOOOOLLLLLLLLLL! CENK TOSUN SAHNEDE...

10. DAKİKA: İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yaptığı ortada Olcay topa dokundu ve kale ağzında bulunan Cenk Tosun so layağıyla dokunarak topu ağara gönderdi. 1-0

13. dakika: CENK TOSUN BİR KEZ DAHA SAHNEDE! Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun kale önünde topa çok iyi yükseldi ve hem kendisinin hem de Türkiye'nin 2. golünü attı.

23. dakika: Volkan, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

30. dakika: Sakari Mattila'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmaya yardıma gelen Cenk Tosun topu uzaklaştırdı.

38. dakika: Finlandiya oyuncusu Arajuuri, Cenk Tosun'a orta sahada yaptığı faul sonrasında maçta ilk sarı kartı gördü.

40. dakika: Arajuuri ile Cenk Tosun arasındaki hava topu mücadelesinde Cenk Tosun arka adelesi tuturak yerde kaldı. Golcü oyuncu ve Arajuuri'nin tedavileri yapılıyor.

42. dakika: Büyük tehlike atlattık. Hatemaj'nın vuruşu direkten geri geldi.

43. dakika: A Milli Takımımızın hızlı atağında Matilla, Yunus Mallı'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

İLK 11'LER

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Cenk Tosun

Finlandiya: Hradecky, Arkivuo, Arajuuri, Moisander, Uronen, Lod, Mattila, Ring, Hetemaj, Pukki, Pohjanpalo

546. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile yapacağı maçla 546. karşılaşmasına çıktı.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 287'si resmi, 258'i özel olmak üzere geride kalan 545 maçta, biri hükmen olmak üzere 205 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 214 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 233'ü deplasmanda, 233'ü evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 715 gol attı, kalesinde 792 gol gördü.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) son açıkladığı sıralamada Türkiye 26, Finlandiya ise 99. durumda bulunuyor.