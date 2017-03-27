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Türkiye 3-1 Moldova / Maç özeti

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Türkiye 3-1 Moldova / Maç özeti
Eskişehir'de özel oynanan karşılaşmada Moldova'yı ağırlayan A Milli Takım, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında çıktığı hazırlık maçında, Moldova’yı konuk etti.

Yeni Eskişehir Stadı’nda oynanan mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan ay-yıldızlılar; Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Moldova’nın tek golü ise 90+2.dakikada Ginsari’den geldi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

14. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Mor, kaleciyi çalımlayıp milli takımın Eskişehir’deki ilk golünü atarak tarihe geçti. 1-0.

24. dakikada Emre Çolak’ın sol kanattan kullandığı kornere şık bir kafa vuruşu yapan Ahmet Yılmaz Çalık, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

31. dakikada Emre Mor’un sağ kanattan ortasına savunma oyuncularının arasından vurmak isteyen Enes Ünal’ın yere düşerken yaptığı dokunuş zayıf kaldı.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşu direkt kaleye gönderen Emre Çolak’ın şutunu, kaleci Serghei çift yumrukla uzaklaştırdı.

44. dakikada 4 savunma oyuncusunu çalımlayan Şener Özbayraklı, sağdan girdiği ceza sahasında yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder, sol ayağı ile sert bir vuruş yaparak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

62. dakikada Moldova adına serbest vuruşu kullanan Andrei, savunmadan dönen topu tekrar tamamladı, fakat top kaleci Harun Tekin’de kaldı.

77. dakikada sağ kanatta kendisine atılan pasa gelişine havadan bir vuruş yapan Şener Özbayraklı’nın şutunu, kaleci Serghei parmaklarının ucu ile çıkarttı.

90. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla hızlı ilerleyen Radu Gınsarı, çaprazdan yaptığı vuruşla takımının tek golünü attı. 3-1.

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