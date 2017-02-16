Türkiye, Ahmet Takan’ın yazısını konuşuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan’ın bugünkü köşe yazısıyla ilgili, hükümetten açıklama istedi. Torun, “Yüz milyonlarca doları olan belediye başkanları kimlerdir” diye sordu.

Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan’ın bugünkü köşe yazısı Türkiye’nin gündemine oturdu. Takan, köşe yazısında yurtdışındaki hesaplarında 650 ve 450 milyon doları bulunan Ankara ve İstanbul’daki iki belediye başkanı olduğunu belirtti. Takan, yazısında hükümetten gelen talimatla bu hesaplardaki paraların Türkiye’ye “sıcak para” olarak sokulduğunu dile getirdi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA İSTİYORUZ

Takan’ın yazısı kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan konusu haline gelirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun düzenlediği basın toplantısıyla, hükümetten açıklama istedi.

Torun, Ankara ve İstanbul’daki iki belediye başkanının yurt dışındaki paralarının Türkiye’ye transfer edildiği iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini ifade etti.

Torun, Yeniçağ Gazetesi’nde bugün yayınlanan bir köşe yazısında, biri Ankara diğeri İstanbul’da olmak üzere iki belediye başkanına ilişkin olarak son derece ciddi bazı iddialar ortaya atıldığını belirtti.

Söz konusu belediye başkanlarının gözaltına alınarak, döviz sıkışıklığının yaşandığı bir aşamada, yurtdışındaki hesaplarından 650 ve 400 milyon doları Türkiye’ye transfer etmelerinin sağlandığının belirtildiğini kaydeden Torun, “Çok yönlü vahim boyutları olan bu iddia konusunda şu ana kadar İçişleri Bakanı tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Söz konusu iddianın ciddiyetini dikkate alarak, İçişleri Bakanı’nın ivedilikle haberin doğruluğu konusunda bir açıklama yapması zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Torun, İçişleri Bakanı’nı göreve davet ettiklerini ifade ederken, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.