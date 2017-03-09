Türkiye Akdeniz'de sondaj yapacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "Akdeniz'de sondaj çalışması yapılacak" dedi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve doğalgaz aranacağını söyledi. Son dönemde bu çalışmalara hız verildiğini belirten Albayrak, “Barbaros Hayrettin’den sonra ikinci gemimiz ile Akdeniz ve Karadeniz sularında daha aktif üç boyutlu sismik çalışmaların yanında her iki denizimizde arama faaliyetleri sürecini başlatayacağız” diye konuştu.

Özel şirketlerle anlaşan Güney Kırbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Güney Kıbrıs’ta sondaj çalışmaları yapıyordu. İtalyan Eni şirketiyle yapılan bu çalışmalar Kıbrıs adasında doğal kaynakların kimin tarafından kullanılacağı konusunda tartışma yaratıyordu.

MÜZAKERELERE 7 AY ARA

11 Şubat 2014'te başlayan, BM aracılığıyla yürütülen Kıbrıs müzakerelerine, Ada açıklarındaki tek taraflı doğal gaz arama çalışmaları sebebiyle yedi ay ara verilmişti.