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Türkiye ampute futboluna UEFA'dan övgü

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Türkiye ampute futboluna UEFA'dan övgü
Türkiye ev sahipliği yaptığı ampute futbol turnuvası için UEFA'dan övgü aldı.

UEFA'nın sosyal medya hesapları ve internet sitesinde yapılan paylaşımlarda, Vodafone Park'ta Türkiye Ampute Takımı'nın kazandığı final maçındaki atmosferden övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ve Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyon olduğu turnuvayla ilgili UEFA'nın hazırladığı videoda, "Ampute futbol inanılmaz. Ampute Futbol Şampiyonası geçen ay ilk kez Türkiye'de düzenlendi ve destek kesinlikle inanılmazdı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un tanıtımının da yer aldığı videoda Vodafone Park'taki final maçını 40 bin futbolseverin izlemesine dikkat çekildi. 

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