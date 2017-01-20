"Türkiye artık Esad'sız anlaşmada ısrar edemez"

İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye, artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil" dedi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili soruya ise "Türkiye, artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil" diye cevap verdi.

Sputnik’in haberine göre; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, Mart 2011’den bu yana devam eden Suriye krizinin çözümü için ‘Esad’sız anlaşma’ seçeneğinde ısrarcı olamayacağını’ söyledi.

‘ASTANA HEYETİNE GEREĞİNCE KARAR VERECEĞİZ’

Şimşek, 23 Ocak’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak Suriye görüşmeleriyle ilgili de ‘büyük umutları’ olduğunu belirtti. Astana’ya gidecek Türkiye heyetinde kimlerin yer alacağının henüz belirlenmediğini belirten Şimşek, “Diğer ülkelerden katılanları göz önünde tutarak gereğince karar vereceğiz” dedi.

Öte yandan Şimşek Sputnik'e yaptığı açıklamada, Astana formatının Cenevre formatının yerini alıp alamayacağı yönündeki soruya “Geniş kapsamlı bir anlaşma geniş kapsamlı bir katılımı da gerektirir. Ancak başarılı olunması için sahada eli güçlü olanlarla başlangıç yapılabilir” yanıtını verdi.