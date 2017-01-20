Bugünkü YENİÇAĞ »

"Türkiye artık Esad'sız anlaşmada ısrar edemez"

»
"Türkiye artık Esad'sız anlaşmada ısrar edemez"
İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye, artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil" dedi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili soruya ise "Türkiye, artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil" diye cevap verdi.

Sputnik’in haberine göre; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, Mart 2011’den bu yana devam eden Suriye krizinin çözümü için ‘Esad’sız anlaşma’ seçeneğinde ısrarcı olamayacağını’ söyledi.

 ‘ASTANA HEYETİNE GEREĞİNCE KARAR VERECEĞİZ’

Şimşek, 23 Ocak’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak Suriye görüşmeleriyle ilgili de ‘büyük umutları’ olduğunu belirtti. Astana’ya gidecek Türkiye heyetinde kimlerin yer alacağının henüz belirlenmediğini belirten Şimşek, “Diğer ülkelerden katılanları göz önünde tutarak gereğince karar vereceğiz” dedi.

Öte yandan Şimşek Sputnik'e yaptığı açıklamada, Astana formatının Cenevre formatının yerini alıp alamayacağı yönündeki soruya “Geniş kapsamlı bir anlaşma geniş kapsamlı bir katılımı da gerektirir. Ancak başarılı olunması için sahada eli güçlü olanlarla başlangıç yapılabilir” yanıtını verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    "Türkiye artık Esad'sız anlaşmada ısrar edemez""Türkiye artık Esad'sız anlaşmada ısrar edemez"IŞİD tarihi kent Palmira'yı yerle bir etti!IŞİD tarihi kent Palmira'yı yerle bir etti!"Gülen'in iadesinde olumlu yanıt bekliyoruz""Gülen'in iadesinde olumlu yanıt bekliyoruz"200 milyon dolarlık devir teslim töreni200 milyon dolarlık devir teslim töreniSenegal ordusu Gambiya'ya girdiSenegal ordusu Gambiya'ya girdiİran'da yangın faciasıİran'da yangın faciasıİtalya’da çığ faciasıİtalya’da çığ faciasıBaşkonsolosluğumuza hain saldırı!Başkonsolosluğumuza hain saldırı!Bakü Katilamı 27. yılında anılıyorBakü Katilamı 27. yılında anılıyorABD'nin tehlikeli Kürt oyunuABD'nin tehlikeli Kürt oyunu
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti