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Türkiye Ata'sını andı

Türkiye Ata'sını andı 1
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yılında saat 09.05'de Türkiye'de hayat durdu.
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Yeni Çağ Gazetesi
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