Türkiye, Atatürk için ayağa kalktı!

Atatürk'ün ve 'Atatürkçülük' kavramının Milli Mücadele'den ve Sosyal Bilgiler dersinin müfredatından çıkarılmasına tepki yağıyor. Ata'sına sahip çıkan duyarlı vatandaşlar, sosyal medyada imza kampanyasına başlattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün adının ve 'Atatürkçülük' kavramının Milli Mücadele'den ve Sosyal Bilgiler dersinin müfredatından çıkarılması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara tepki gösteren on binlerce vatandaş, sosyal medyada başlatılan imza kampanyasına katıldı.

Şu an 98 bin kişinin imza attığı kampanyada 150 bin kişinin imza atması hedeflenirken, konuyla ilgili bir de bildiri yayınlandı.

İşte o bildiri:

MEB, eğitimde sadeleşme amacıyla 2 yıldır üzerinde çalıştığı ilkokul, ortaokul ve lise taslak müfredatını açıkladı. Taslak müfredat eğitim kamuoyunun görüşünün alınmasının ardından tamamlanacak ve 2017-2018 öğretim yılında uygulanmaya başlanacak.

Hazırlanan taslak metinler, geçmiş yıllarda hazırlanan müfredatlara göre ciddi ölçüde kısaltıldı. Bu kapsamda 1. sınıflara yönelik Hayat Bilgisi dersinin eski eğitim programında, “Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi, yurdun Atatürk’ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı, Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’nin sınıfta bulunma nedenleri ile çocukların Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olmalarının sağlanarak, Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetleri fark edebilmesinin çocuklara aşılanması” hedeflenirken, yeni müfredatta bu konular yer almadı.

MEB’in yeni müfredatında “Atatürk’ün ‘sadece’ doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denildi. Bu kapsamda çocukların sınıfları yükseltildikçe aktarılan Atatürkçülük ve Atatürk’e ilişkin bilgiler ‘sadeleştirilerek’ diğer her sınıfa yönelik Atatürk konusunda yüzeysel eğitim programları hazırlandı.

Bu, "tavsiye edilen müfredat". Buna halen katkıda bulunabilir, nelerin eklenmesi, ne değişiklikler yapılması gerektiğini bildirebilirsiniz. Yeterince kamuoyu baskısı yaratılabilirse, MEB de yaptığı hatadan dönebilir!

Bunun için yapmanız gereken de çok basit, birkaç adımda anlatalım:

1) Bu bağlantıya gidin: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=30

2) Katkıda Bulun tuşuna basın.

3) "Yapısı" kısmı için 1. sıradaki "Kazanımlarla İlgili Görüş Bildirmek İstiyorum"u seçin.

4) Türü kısmı için 3. sıradaki "Ekleme" seçeneğini seçin.

5) "Gerekçe" kısmına Atatürk ilke ve devrimlerinin müfredata geri eklenmesi için istediğiniz açıklamayı girin. Eğer ne gireceğinizden emin değilseniz, bizim şu genel açıklamamızı girebilirsiniz (kopyala-yapıştır yapabilirsiniz):

''Sayın Milli Eğitim Bakanlığı Yetkilileri,

''Atatürk İlke ve İnkılapları'' kazanımının eskiden olduğu gibi müfredata alınmasını talep ediyorum.

Türk gençliği tarihini, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu tarih kitaplarından öğrenecektir. Cumhuriyet hepimizin kazanımı. Her ne kadar hükümet yetkililerinin görüşleri halkımızın neredeyse yarısıyla zıt olsa da ortak noktalarımızı belirleyip onlarda buluşmalıyız. Osmanlı Devleti de bizim tarihimiz, Selçuklu Devleti de. Fakat hepsinden önemlisi şuanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizi belki de en çok ilgilendiren şey Kuvay-ı Milliye ruhunun hangi şartlarda oluştuğu ve başarıya ulaştığıdır.

15 Temmuz gecesi darbecilerin ilk hedef aldığı yer Atatürk'ün kurduğu Gazi Meclistir. Darbecilerin ilk hedefi Atatürk olmuştur, cumhuriyetin sembolü meclis olmuştur. Atatürk’ü ve devrimlerini kitaplardan silmek, darbecilerle aynı amaca hizmet etmek anlamına gelir.

Öte yandan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Devrimcilik, Laiklik bizi biz yapan 6 kuraldır. Bu ilkelerden birinin eksikliği cumhuriyetin yıkılması anlamına gelir. Ki bunu geçmişte yaşadığımız pratiklerde gördük; bu altı ilke için, uğruna çok şey feda ettik.

Sonuç olarak, ‘’Atatürk İlke ve İnkılapları’’ kazanımının yeni müfredat içerisine eklenmesini önemle talep ediyor, bilgilerinize arz ediyorum.

Saygılarımla.''