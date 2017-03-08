Türkiye bu reklamı konuşuyor

Filli Boya’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çektiği klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Anadolu insanıyla çekilen klipte kadınların önemi ‘Kadın olmadı mı dünyada hayat olmaz’ sözleriyle öne çıkartıldı.