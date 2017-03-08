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Türkiye bu reklamı konuşuyor
Filli Boya’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çektiği klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Anadolu insanıyla çekilen klipte kadınların önemi ‘Kadın olmadı mı dünyada hayat olmaz’ sözleriyle öne çıkartıldı.
08 Mart 2017 Çarşamba 14:01
Etiketler:
reklam
,
filli boya
,
kadınlar günü
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.