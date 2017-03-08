Türkiye bu reklamı konuşuyor

Filli Boya’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çektiği klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Anadolu insanıyla çekilen klipte kadınların önemi ‘Kadın olmadı mı dünyada hayat olmaz’ sözleriyle öne çıkartıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Filli Boya, kadınların emeğine, eşitliğine dikkat çeken bir reklam hazırladı. Reklamda kadının eşitliğine, kız çocuklarının okutulmasına, kadına şiddete ve çocuk gelinlere dikkat çekilirken, Anadolu kadınları reklam filminde, bugün burada çalışmayı Atatürk’e borçlu olduklarını dile getiriyor. Reklam filimi sosyal medyada büyük beğeni toplarken kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.