Türkiye de sipariş etmişti: F-35 uçakları pas tuttu

Türkiye'ye ilk teslimatın 2018'de yapılacağı ABD'nin büyük umutlar beslediği savaş uçağı F-35'lerde pilotların oksijensiz kalmasının ardından bu kez de pas sorunu ortaya çıktı

Pentagon, yeni nesil savaş uçağı F-35’lerde pas tespit edildiği için ülkenin hava kuvvetlerinin bu savaş uçaklarıyla donatılması programını dondurdu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, standartların izin verdiği göstergeleri aşan korozyon izleri, karbon fiberden yapılmış dış panelin alüminyum gövdeyle birleştiği yerde ortaya çıktı.

Pentagon Sözcüsü Joe DellaVedova, pasın üretici şirketi Lockheed Martin yüzünden çıktığını belirterek, “Düzeltilmesi gereken kusurlar F-35’in uçuş güvenliğini ve operasyonlarımızı tehdit etmeyecek nitelikte” dedi.

Daha önce de ABD Hava Kuvvetleri sözcüleri, yeni nesil F-35 avcı uçaklarını kullanan pilotlardan, oksijen yetersizliğine işaret edebilecek belirtiler olduğuna dair mesajlar gelmeye devan ettiğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'YE TESLİMAT 2018'DE

F-35’lerın ilk teslimatının 2018’de yapılmasının beklendiği açıklandı. Türkiye’nin 100’den fazla F-35 alması bekleniyor. F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta 20 adet sipariş verdi. F-35'lerden iki tanesi 2018'de Türkiye'ye teslim edilecek ve TSK'nın envanterine katılacak. 2018 yılının başlarında Türk pilotlar ABD'ye giderek alışma ve deneme uçuşlarına başlayacak.