Bugünkü YENİÇAĞ »

Türkiye de sipariş etmişti: F-35 uçakları pas tuttu

»
Türkiye de sipariş etmişti: F-35 uçakları pas tuttu
Türkiye'ye ilk teslimatın 2018'de yapılacağı ABD'nin büyük umutlar beslediği savaş uçağı F-35'lerde pilotların oksijensiz kalmasının ardından bu kez de pas sorunu ortaya çıktı

Pentagon, yeni nesil savaş uçağı F-35’lerde pas tespit edildiği için ülkenin hava kuvvetlerinin bu savaş uçaklarıyla donatılması programını dondurdu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, standartların izin verdiği göstergeleri aşan korozyon izleri, karbon fiberden yapılmış dış panelin alüminyum gövdeyle birleştiği yerde ortaya çıktı.

Pentagon Sözcüsü Joe DellaVedova, pasın üretici şirketi Lockheed Martin yüzünden çıktığını belirterek, “Düzeltilmesi gereken kusurlar F-35’in uçuş güvenliğini ve operasyonlarımızı tehdit etmeyecek nitelikte” dedi.

Daha önce de ABD Hava Kuvvetleri sözcüleri, yeni nesil F-35 avcı uçaklarını kullanan pilotlardan, oksijen yetersizliğine işaret edebilecek belirtiler olduğuna dair mesajlar gelmeye devan ettiğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'YE TESLİMAT 2018'DE

F-35’lerın ilk teslimatının 2018’de yapılmasının beklendiği açıklandı. Türkiye’nin 100’den fazla F-35 alması bekleniyor.  F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta 20 adet sipariş verdi. F-35'lerden iki tanesi 2018'de Türkiye'ye teslim edilecek ve TSK'nın envanterine katılacak. 2018 yılının başlarında Türk pilotlar ABD'ye giderek alışma ve deneme uçuşlarına başlayacak.

İlgili Haberler
"Türkiye’ye F-35 vermeyin" çağrısı
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Akşener'den ittifak açıklamasıAkşener'den ittifak açıklamasıBülent Arınç'ın damadı FETÖ'den hakim karşısına çıkacak!Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den hakim karşısına çıkacak!FETÖ'nün ilk kumpas davasında kararFETÖ'nün ilk kumpas davasında kararMedya Arkası (03.11.2017)Medya Arkası (03.11.2017)Bursa'nın yeni belediye başkanının skandal tweetleriBursa'nın yeni belediye başkanının skandal tweetleriTürkiye de sipariş etmişti: F-35 uçakları pas tuttuTürkiye de sipariş etmişti: F-35 uçakları pas tuttuSerbes'in kazasından sonra 112'yi ilk arayan görgü tanığı konuştuSerbes'in kazasından sonra 112'yi ilk arayan görgü tanığı konuştuDiyarbakır'dan kahreden haberDiyarbakır'dan kahreden haberMüftülere nikah yetkisi yürürlüğe girdiMüftülere nikah yetkisi yürürlüğe girdiBursa’da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar varBursa’da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti