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Türkiye defalarca uyardı ama dinlemiyorlar!

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Türkiye defalarca uyardı ama dinlemiyorlar!
Suriye'nin Haseke kenti yakınlarında ABD'nin terör örgütü YPG'ye gönderdiği zırhlı araçlar görüntülendi.

Türkiye yaptığı bir çok açıklamada terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı olan YPG'ye verilen silah desteğinin Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verdiğini vurgulamıştı.

Reuters'ın paylaştığı fotoğrafta Suriye'nin Haseke kentinde TIR'a yüklenmiş zırhlı araçlar görülüyor. Zırhlı araçlar ABD tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG'ye (Suriye Demokratik Güçleri) veriliyor.

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Fotoğrafta görünen araçların Rakka operasyonu için bölgeye götürüldüğü ifade ediliyor. Reuters'ın hafta içinde paylaştığı bir başka fotoğraflarda da, bir YPG'li tanksavar füzelerinin yanında oturuyordu. 

Türkiye, ABD'nin YPG'lilere silah vermesine karşı çıkıyor, yapılan birçok açıklamada verilen desteğin Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgulandı.

Sınır ötesi Fırat Kalkanı operasyonuyla El Bab'dan terör örgütü IŞİD'i temizleyen Türkiye, bir sonraki hamlenin Rakka olacağını hafta içinde açıklamıştı.

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