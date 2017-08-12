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Türkiye, Eren Bülbül'e ağlıyor!

Türkiye, Eren Bülbül'e ağlıyor!
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün memleketinde hüzün var.

İlçe kırsalında evden erzak çalma olayı ve bunun terörist unsurlarca yapılmış olabileceği ihtimali üzerine bahsi geçen ev civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduğu sırada teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde hayatını kaybeden Bülbül'ün cenazesi bugün defnedilecek.

Anne Ayşe Bülbül ile yakınları, Bülbül’ün cenazesini teslim almak için KTÜ Farabi Hastanesinde bulunuyor.

Bülbül’ün cenazesi, Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

TRABZONSPOR SEVDALISIYDI

Bülbül’ün ikamet ettiği Maçka ilçesinde hüzün hakim. İlçedeki ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.

Maçka Belediye binasına ise Eren’in fotoğrafının yer aldığı afiş asılırken, afişin üzerinde, "Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun." yazıldığı görüldü.

Maçka İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bülbül, çevresinde Trabzonspor sevdasıyla tanınıyor. Eren'in, Trabzonspor Futbol Okulunda eğitim aldığı öğrenildi.

Bülbül'ün, Köprübaşı Mahallesi'nin bir dönem muhtarlığını yapan babası Hasan Bülbül'ün bir süre önce vefat ettiği belirtildi.

Eren'in yaklaşık iki ay önce sosyal medya hesabından "Biride çıkıp demiyor ki Eren iyiki varsın:(" paylaşımında bulunmuştu.

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