Türkiye hem Amerika hem de Rusya ile müttefik Dünyada bir ilk

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarımızın Suriye hava sahasındaki uçuş güvenliği için koordinasyon ve iş birliği anlaşması hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya Federasyonu ile yapıldı. İşte bu anlaşmalar ile Türkiye dünyada bir ilke imza attı.

Rusya Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Suriye'deki operasyonlar esnasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için 12 Ocak 2017 tarihinde Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında Moskova'da anlaşma yapıldı ve mutabakat muhtırası imzalandı.

Bu muhtıra ile terörist hedeflere yönelik taarruzlar esnasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların Suriye Hava Sahası'ndaki uçuş güvenliği için koordinasyon ve iş birliğine ilişkin mekanizmaları belirlendi.

Türkiye- Amerika anlaşması

Türkiye ile Amerika 11 Temmuz 2015 tarihinde Suriye ordusu ve DEAŞ üyelerinin hedef alınması amacıyla İncirlik Hava Üssü'nün açılması konusunda anlaştı. Ankara'da Türk ve Amerikan üst düzey heyetlerinin iki günlük rutin müzakerelerinden sonra iki taraf, DEAŞ ile mücadele gerekçesi ile Amerika ve koalisyon uçakları için İncirlik Üssü'nün açılması konusunda anlaşma yapıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların Suriye Hava Sahası'ndaki uçuş güvenliği için koordinasyon ve iş birliğine ilişkin mekanizmalar da belirlendi.

Türkiye ile Amerika Dışişleri Bakanlıkları iki taraf arasında anlaşma protokolünü imzalayarak bu önemli iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girmesi sağlandılar.

Soğuk Savaş yılları NATO ve Varşova Paktı

Türkiye; 11 Temmuz 2015'te Amerika, 12 Ocak 2017'de de Rusya Federasyonu ile yapılan "savaş uçaklarının güvenliği ve koordinasyonu" iş birliği anlaşmaları ile dünyada bir ilke imza attı.

Dünyanın iki süper gücü olan Amerika önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler Birliği'nin önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında siyasi ve askeri gerginlik 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana sürekli yaşanır oldu

Türkiye'nin üyesi olduğu NATO, Amerika ve Batılı ülkelerin askeri ittifakını oluşturuyor.

Türkiye'nin üyesi olmadığı ve NATO üyesi de olmayan ülkelerin oluşturduğu Doğu Bloku ise Varşova Paktı olarak üye olan komünist ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu

Doğu ve Batı bloklarının zaman zaman savaş çıkarma tehditleri bütün dünyada gerginlik yaratmıştır. Bu dönemde, insanlarda nükleer kıyamet paranoyası doğmuş, dünya devletleri ise bu iki bloktan birinin yanında yer almaya çalışmışlardı.

Gerginlik hiçbir zaman taraflar arasında sıcak savaşa dönüşmemiş olsa da taraflar her anlamda birbirlerini yıpratmaya çalışmışlardı.

Hem Amerika hem de Rusya ile yaptığı anlaşmalar bu gelişmeler ışığında değerlendirildiğinde dünyada yaşanan bir ilk Türkiye için çok önemli bir başarıdır.