'Türkiye Huzur Arife' operasyonlarında 2 bin 355 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 ve 31 Ağustos'ta iki defa gerçekleştirilen 'Türkiye Huzur Arife' denetimlerinin detayları paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 ve 31 Ağustos'ta iki defa gerçekleştirilen 'Türkiye Huzur Arife' denetimlerinin detayları paylaşıldı. Dün yapılan 'Türkiye Huzur Arife-2' denetimi ile birlikte toplamda 355 bin 469 kişinin kontrol edilerek arandığı tespit edilen 440 kişinin yakalandığı ve 2 bin 355 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

2.4 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ülke genelindeki operasyonlar sonrası ortaya çıkan ve kamuoyuna açıkladığı diğer sonuçlar ise şöyle: 149 bin 614 araç kontrol edilerek 608 aranan araç yakalandı ve Bin 113 araç ise trafikten men edildi. 489 şahıs ve 5 bin 755 araca adli-idari ve trafik yönünden 2 milyon 471 bin 623 TL cezai işlem uygulandı. 28 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet av tüfeği, 2 bin 270 adet mermi, 18 adet kesici delici alet, 31 adet kurusıkı tabanca, 14 gr eroin, 96 bin 612 gr esrar, 181 gr bonzai, 25 adet captagon, 1 gr metamfetamin ve 762 paket kaçak sigara ele geçirildi.