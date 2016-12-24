Türkiye ile İran iş birliği yapmalı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye'de ve bölgedeki mezhep savaşı tehlikesinin halen sürdüğüne dikkat çekerek, bunu İran ve Türkiye'nin ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Fatih ERBOZ / Yeniçağ

Suriye'de devam eden El Bab operasyonunda, ABD'nin IŞİD'e verdiği destek ve küresel güçler arasında sürekli devam eden denge savaşı sonucu belirsizleştiriyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, El Bab operasyonunda IŞİD'in ne kadar ve nasıl direneceğinin önemli olduğunu belirtti. Suriye'de devam eden süreçte sahanın dinamiklerinin hala çok oynak olduğunu söyleyen Ağar şunları anlattı: "Her gün değişebilen dinamikler var. Bu dinamikleri önceden hesap ederek adım atmak gerekiyor. Bu noktada IŞİD'in direnme gücünü ister istemez hesaba katıyorsunuz. ABD'nin Rakka'dan 700 IŞİD'li teröriste müdahale etmediği için El Bab'a geldiği yönünde bilgiler var. Bu nedenle IŞİD'in El Bab'ta ne kadar direneceği, nasıl direneceği de operasyonun sonucunu yakından ilgilendiriyor." ABD'nin Türkiye-Rusya ve İran arasında varılan Suriye anlaşmasından çok rahatsız olduğuna değinen Ağar, yapılan açıklamalardan da bunu saklamadıklarını açıkça gösterdiklerini dile getirdi. Ağar, "Bu nedenle sahada küresel güç dengeleri önem kazandı. Şu anda Rusya muhalifleri vurmaya devam ediyor. Özellikle Idlib bölgesinde çok karışık bir yapı var. Idlib bölgesine yönelik olarak da Rusya'nın harekâtları devam ediyor. Bu konuda Türkiye'nin de dikkatli olması gerekiyor zaten orada mücadele de devam ediyor" diye konuştu.

ŞU ANDA BELİRSİZ

Rakka'ya yönelik operasyonun da şu anda belirsizliğini koruduğunu aktaran Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes ABD'nin YPG ile Rakka'ya bir operasyon yapabileceğini düşünüyor ama hala bu konuda belirsizlik devam ediyor. ABD silah yardımı yaptı ama bu operasyonu YPG ile yapacağı anlamına gelmemeli. Bu konuda ABD'nin net tavrını görmemiz gerekiyor. Şu anda herkes ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağını bekliyor. Türkiye'nin yapacakları da buna göre şekillenecektir. Trump eğer vekalet savaşlarına destek verirse o zaman çok ciddi sorunlar bekliyor bölgeyi anlamına gelir. Ancak bölge ülkeleri ile çalışırsa o zaman çözüm karmaşık olmaktan çıkabilir." Abdullah Ağar, Suriye'de ve bölgedeki mezhep savaşı tehlikesinin halen sürdüğüne de dikkat çekti. Ağar, "Bu başından beridir vardı ve şu anda da geçmiş değil. Burada mezhep savaşının çıkmaması için, kontrolsüz bir kıvılcımın her şeyi karıştırmasını engelleyebilmek için Türkiye ile İran'ın iş birliği yapması gerekiyor. Bu iki ülke bu tehlikeyi ortadan kaldırabilecek iki ülke" şeklinde konuştu.