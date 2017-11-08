Bugünkü YENİÇAĞ »

Türkiye ile İran'dan Kandile ortak operasyon

»
Türkiye ile İran'dan Kandile ortak operasyon
Türkiye ile İran'ın terör yuvası Kandil'e ortak operasyonu için anlaştığı ileri sürüldü.

HaberTürk'ün haberine göre, Türkiye ile İran, Kandil’e yönelik ortak operasyon için her konuda anlaşmış durumda. Sadece operasyon için uygun zaman ve koşullar bekleniyor. Terörle mücadele operasyonları için istihbari işbirliği de zirve noktasında. Operasyon için bir zaman verilmiyor ancak en uygun zamanda bu operasyonun yapılacağını yetkililer kararlılıkla ifade ediyorlar.

KANDİL'İ ARINDIRMAKTA KARARLI

Türk Silahlı Kuvvetleri ile İran ordusu Kandil’i PKK’lı teröristlerden arındırma konusunda kararlı. Terör örgütü açısından İran- Irak, Suriye-Irak sınır geçişkenliğinin kati şekilde önlenmesi gerekiyor. Kandil’in yarısı İran diğer yarısı Irak sınırları içinde yer alıyor.

TSK’nın Astana Anlaşması çerçevesinde başlattığı İdlib operasyonundan da olumlu sonuçlar alınıyor. İdlib’de iki gözlem noktası oluşturan TSK, sorumluluk sahasında yer alan diğer 10 gözlem noktasını da oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor. Sahada titiz şekilde ilerleyen güvenlik güçleri, yerel halkın da desteğini alarak halkın tepkisini çekmeden gözlem noktalarını oluşturuyor.

Aynı zamanda olumsuz durumlarla karşılaşmamak ve zayiat vermemek amacıyla adım adım ilerliyor. Yine bir yetkili, “TSK unsurları, Özel Kuvvetler ve MİT olağanüstü şekilde çalışıyor. Orada yaptıkları işlerden, yazdıkları hikâyeden 10 tane Hollywood filmi çıkar” değerlendirmesi yapıyor. Tabii ki hedefler bununla sınırlı değil. Son terörist ve yabancı unsur bölgeden çıkarılıp, tehditler bertaraf edilene, kaldırılana kadar operasyonlar devam edecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    İşsizlik başvuruları yüzde 42 arttıİşsizlik başvuruları yüzde 42 arttıBursa'da fabrikada patlama: 2 ölüBursa'da fabrikada patlama: 2 ölüİstanbul'da 'Uranyum' operasyonuİstanbul'da 'Uranyum' operasyonuKentsel dönüşüme KHKKentsel dönüşüme KHKTürkiye ile İran'dan Kandile ortak operasyonTürkiye ile İran'dan Kandile ortak operasyonMedya Arkası (08.11.2017)Medya Arkası (08.11.2017)Yaz saati uygulamasında flaş gelişmeYaz saati uygulamasında flaş gelişmeGenelkurmaydan Anıtkabir’e yayın yasağı açıklamasıGenelkurmaydan Anıtkabir’e yayın yasağı açıklaması17.000 kişi 'kaçak' ya da 'sahte' kartla umreye gitmiş17.000 kişi 'kaçak' ya da 'sahte' kartla umreye gitmişGazilere hakaret eden Engin Ardıç'a soruşturma!Gazilere hakaret eden Engin Ardıç'a soruşturma!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti