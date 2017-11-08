Türkiye ile İran'dan Kandile ortak operasyon

Türkiye ile İran'ın terör yuvası Kandil'e ortak operasyonu için anlaştığı ileri sürüldü.

HaberTürk'ün haberine göre, Türkiye ile İran, Kandil’e yönelik ortak operasyon için her konuda anlaşmış durumda. Sadece operasyon için uygun zaman ve koşullar bekleniyor. Terörle mücadele operasyonları için istihbari işbirliği de zirve noktasında. Operasyon için bir zaman verilmiyor ancak en uygun zamanda bu operasyonun yapılacağını yetkililer kararlılıkla ifade ediyorlar.

KANDİL'İ ARINDIRMAKTA KARARLI

Türk Silahlı Kuvvetleri ile İran ordusu Kandil’i PKK’lı teröristlerden arındırma konusunda kararlı. Terör örgütü açısından İran- Irak, Suriye-Irak sınır geçişkenliğinin kati şekilde önlenmesi gerekiyor. Kandil’in yarısı İran diğer yarısı Irak sınırları içinde yer alıyor.

TSK’nın Astana Anlaşması çerçevesinde başlattığı İdlib operasyonundan da olumlu sonuçlar alınıyor. İdlib’de iki gözlem noktası oluşturan TSK, sorumluluk sahasında yer alan diğer 10 gözlem noktasını da oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor. Sahada titiz şekilde ilerleyen güvenlik güçleri, yerel halkın da desteğini alarak halkın tepkisini çekmeden gözlem noktalarını oluşturuyor.

Aynı zamanda olumsuz durumlarla karşılaşmamak ve zayiat vermemek amacıyla adım adım ilerliyor. Yine bir yetkili, “TSK unsurları, Özel Kuvvetler ve MİT olağanüstü şekilde çalışıyor. Orada yaptıkları işlerden, yazdıkları hikâyeden 10 tane Hollywood filmi çıkar” değerlendirmesi yapıyor. Tabii ki hedefler bununla sınırlı değil. Son terörist ve yabancı unsur bölgeden çıkarılıp, tehditler bertaraf edilene, kaldırılana kadar operasyonlar devam edecek.