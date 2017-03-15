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Türkiye ile Rusya S-400 için anlaştı

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Türkiye ile Rusya S-400 için anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in S-400 hava savunma sistemi konusunda anlaştığı iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov "İzvestiya" haber ajansına s-400 konusundaki görüş birliğini doğruladı. Pescov: "Bu konulara değinildi. Eylemlerin koordine edilmesinin gerekliliği konusunda ortak bir anlayış var" dedi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu konunun görüşüldüğünü açıkladı.

Aynı zamanda Peskov Rusya'nın bu alanda işbirliğine karşı olmadığını belirtti. Peskov, "Taraflar ilgili ve görüşmeler devam edecek" dedi.

Savunma Bakanı Şoygu, Türkiye'ye S-400 sistemlerinin satılmasını Kremlin'deki görüşmeler sırasında masaya yatırıldığını ifade etti. Tarafların anlaşmaya varılması halinde siparişlerin oluşturulmasıyla iki ülkenin ilgili bakanlıkları ilgilenecek.

Uzmanlar, görüşmelerin başarıyla tamamlanması halinde Moskova ve Ankara arasında bu denli büyük ilk kontratın gerçekleşeceğini dile getirdiler. Strateji Analizi Merkezi Başkanı Ruslan Puhov, “Bu çok güçlü siyasi içerikli bir inisiyatif, ABD ve NATO'ya güçlü bir sinyal. Türkiye'ye saygı gösterilmezse o da Rusya ile ilişkilerini güçlendirir. Silahlar her zaman askeri hedeflerle satın alınmıyor. Aynı zamanda bu kontrat ülkenin savunma gücünü pekiştirecek. Şu anda Türkiye eski füze savunma sistemlerine sahip, yeni füze savunma sistemlerinin alınması beraberinde gelişmiş teknolojiyi de getirecek” dedi.

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