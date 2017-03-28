"Türkiye, Ilımlı İslam Devleti kurulmasını istiyor"

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Rakka operasyonunda Türkiye'nin söz sahibi olmak istemesinin nedeninin kurulacak "Ilımlı İslam Devleti"nde söz sahibi olmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Fatih Erboz / Yeniçağ

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, "Ancak Rusya ve ABD'nin planı tıkır tıkır işliyor. Hükümetin bu planı dönüştürme imkânı yok. Rusya da devreye girdi. Plan sapmadan uygulanıyor. Irak'ın kuzeyinde fiilen Kürt devleti kuruldu. Bunun ilan edilmesi gerekiyor. Neçirvan Barzani'nin sözü var, 'Türklerle konuşmadık ama ses çıkaracaklarını da beklemiyoruz' diyor. Suriye'ye gelince, PKK-PYD ABD ile Rusya'yı arkasına alma başarısını gösterdi" diye konuştu. Rakka'nın, Irak ve Suriye'den koparılacak birer parça ile kurulacak Ilımlı İslam Devleti'nin başkenti olacağını belirten Eslen, şunları söyledi:

PYD petrolden pay ister ama orası Arap toprağı kolay olmaz. Türkiye o aşiretlerden bir ordu kurmaya çalışıyor.

"Rakka'nın civarında yaklaşık 6 aşiret var ve bu aşiretler IŞİD'in kontrolünde. PKK ve PYD'nin orayı ele geçirmesini istemiyorlar. 'Biz Türklerle beraber yapalım bu harekâtı' diyorlar. ABD, PYD ile Rakka'ya operasyon yaparsa çok zayiat verir. Türkiye'nin Rakka operasyonuna katılma isteği sürüyor. Burada kurulacak Ilımlı İslam Devleti'nin hamisi olmak istiyor. Bu nedenle oyun kurucu olmak istiyor. Bu kapasitesi var mı, zor görünüyor. Bunun yanında aşiretler Türkiye'yi istiyor. Araplar, Kürtlere Rakka'yı bırakmaz. Ancak PYD çok geniş bir coğrafyayı kontrol etti. Rusya Afrin ve Menbiç'e yerleşti. ABD'de de Menbiç'e yerleşti. El Bab'ın güneyinden Afrin ile Menbiç'i birleştirmek isteyebilirler. Böylelikle koridor da oluyor. PYD petrolden pay ister ama orası Arap şehri ve Arap toprağı kolay olmaz. Türkiye o aşiretlerden bir ordu kurmaya çalışıyor. Liderlerini Türkiye'ye çağırdılar."