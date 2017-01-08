Türkiye-Irak yakınlaşması memnuniyet verici

Binali Yıldırım’ın Irak ziyaretini değerlendiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, “Türkiye- Irak arasında gerilimin düşmesi ve dostluk ilişkilerinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Terör örgütü IŞİD’ı anlatan bir kitabın açılış töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Velayeti, Başbakan Yıldırım’ın Irak’a yaptığı ziyaret ve Ankara-Bağdat hattında yaşanan yakınlaşmayı değerlendirdi.

Velayeti, “Türkiye- Irak arasında gerilimin düşmesi ve dostluk ilişkilerinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bölge milletlerinin saadeti, gerginlikten kaçınıp bölgesel işbirliğinden geçer” diye konuştu.

Velayeti, “Türk hükumetinin Irak’la iyi komşuluk ilişkileri kurup, bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstermesine yönelik attığı adım, olumlu bir adımdır. Bu dostluk ilişkisinin Türkiye ve Suriye arasında da kurulmasını umut ederiz. Türkiye ve Suriye arsında var olan gerilim ne Türkiye’nin yararına ve ne de Suriye’nin yararınadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye’nin komşularıyla benimsediği ‘sıfır sorun’ dönemine geri dönmesini temenni ederiz” dedi.

YILDIRIM ERBİL'DE BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, dün Bağdat'ta gerçekleştirdiği temasların ardından Peşmerge yönetiminin sözde başbakanı Barzani ile baş başa görüştü.

Barzani, Başbakan Yıldırım'ı makam aracından inişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.