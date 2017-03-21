Türkiye kahve anlaşmasından çekildi

Türkiye, dünyanın en önemli kahve üreticisi ve tüketicisi ülkeleri bir araya getirerek, uluslararası işbirliği yoluyla küresel kahve sektörünün karşılaşabileceği zorlukları yenmeyi amaçlayan 2007 Uluslararası Kahve Anlaşması’ndan çekildi.

Bakanlar Kurulu’nun 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasından çekilme tarihinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Türkiye’nin anlaşmadan çekilme tarihinin 12 Şubat 2017 olarak tespitine karar verildi.

Söz konusu karar, Dışişleri Bakanlığının 9 Ocak 2017 tarihli yazısı üzerine, 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesine göre alındı.

Anlaşma ile dünyanın en önemli kahve üreticisi ve tüketicisi ülkeleri bir araya getirerek, uluslararası işbirliği yoluyla küresel kahve sektörünün karşılaşabileceği zorlukları yenmek amaçlanıyordu.