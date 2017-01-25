Türkiye Kamu-Sen'e ikinci müdahale!

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nin önünde dünkü saldırıdan sonra ikinci kez gerginlik çıktı. Yaklaşık 30 kişilik grup, genel merkez binasına girmek istedi. Yüzlerce sendikalı ise genel merkez binasının önünde adeta set çekti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'ne ikinci kez saldırı girişiminde bulunuldu. Bugün akşam saatlerinde yaklaşık 30 kişilik bir grup, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nin önüne tekrar geldi. Dünkü saldırı sonrasında genel merkez binalarında kendi güvenlik önlemlerini alan yüzlerce sendikalı, grubun içeriye girmesine izin vermedi.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, protestocu grup ile sendikalarıların arasına girerek güvenlik koridoru oluşturdu.

GECE BASKIN YAPILMIŞTI

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi dün akşam saldırıya uğramıştı. Binaya zorla giren grup, koridorlarda Devlet Bahçeli lehine slogan atıp, referandumda "hayır" oyu vereceğini açıklayan Genel Başkan İsmail Koncuk'un istifa etmesi istemişti.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER