Türkiye Kupası Konyaspor'un oldu!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşılaştı, normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltılarla 4-1 galip bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez kupayı kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, Eskişehir’de karşı karşıya geldiler. Büyük heyecana sahne olan maçı penaltılarda 4-1 kazanan Konyaspor aldı.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 beraberlikle geçildi. Kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.

Fazla gol pozisyonunun yaşanmadığı ve büyük bölümü orta saha savaşı şeklinde geçen maçta, en hatırda kalan pozisyonlardan biri 65. dakikada Ömer Ali Şahiner’in direkten dönen şutu oldu. Mustafa Pektemek’in uzatmaların ilk devresinde yaşadığı sakatlık yürekleri burktu. Dirseği çıkan Pektemek hastaneye kaldırıldı.

Bu skorla birlikte Atiker Konyaspor UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan katılma hakkı elde etti. Ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitirecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynayacak.