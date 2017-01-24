Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu. Siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, maç esnasında deplasman tribününde söylediği slogan ile takdir topladı.

Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor’u 4-1 yendi ve Başakşehir’in Fenerbahçe’ye yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu. Siyah beyazlı takıma gönül veren seyirciler, deplasman tribününde gösterdiği performans ile takdir topladı.

Oyunun bir bölümünde Beşiktaşlı taraftarın yaptığı tezahürat sosyal medyanın gündemine oturdu. “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları atan seyircilere Alanyaspor tarafından da alkışlarla destek geldi.