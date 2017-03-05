Türkiye pilotu iade edecek mi?

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay'a düşen savaş uçağı pilotunun Suriye'ye iadesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilotun iadesiyle ilgili, "İçinde bulunduğumuz an itibarıyla pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek." dedi.

Canikli, Hatay Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gece boyu yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Bir gazetecinin, pilotun iadesiyle ilgili sorusu üzerine Canikli, pilotun birkaç kırığı olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Konuyla ilgili hususların gelecek günlerde netleşeceğini kaydeden Canikli, şöyle konuştu: "İçinde bulunduğumuz an itibarıyla pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek. Şu an itibarıyla durum budur."