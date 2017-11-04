Türkiye Prezidyum ile yönetilecek!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'li belediyeler ve il teşkilatları arasında zaman zaman yaşanan sorunlar için, "Patron il başkanıdır, belediye başkanı il başkanına tabi olacak" dediği iddia edildi.

Erdoğan, AKP'deki değişim süreciyle ilgili olarak kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, belediye başkanlarının istifaları ve il başkanlıklarına yapılan yeni görevlendirmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye gazetesine göre Erdoğan, toplantıda, "Biz bu değişimleri tamamen partinin başarısına odaklanarak yapıyoruz. İllerde kesinlikle belediye ile parti il teşkilatı arasında bir gerginliğine izin vermeyeceğiz. İllerde, ilin patronu il başkanı olacak. Belediye başkanı da il başkanına tabi olacak. Belediye başkanının il başkanını ezmesine müsaade etmeyiz. Her şeyi il başkanıyla istişare ederek yapacak. Bazı belediye başkanı arkadaşlar, parti politikalarından bağımsız işler yapıyorlar. Aslolanın parti ve parti politikaları olduğunu unutmuş gibiler. Belediye başkanları, illerde grup başkanlarının il başkanı olduğunu unutmamalı. Adeta dükalık gibi davrananlar oldu. Buna izin veremezdik." diye konuştu.

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Türkiye'de uzun süredir, AKP il ve ilçe başkanları vali ve kaymakamın da üstünde davranıyor. Tam bir tek parti dönemi uygulaması! AKP yöneticileri her zaman tek parti dönemini eleştiriyor ama onlardan farkları yok. Gerçi Demokrat Parti iktidarında da aynı uygulama devam etti. Türkiye, 1961 anayasası ile normal demokratik sisteme geçmişti ama o da çok sürmedi.

AKP iktidarı, 2019 seçimlerini de kazanırsa Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte, eski Sovyetler Birliği'ndeki "prezidyum"u da diriltmiş olacak!

SSCB Devlet Başkanı devletin en üst otoritesiydi. 1938-1989 yılları arası kolektif bir devlet başkanlığı oluşmuş ve Yüksek Sovyet Meclisi Prezidyumu başkanı hem devlet hem de meclis başkanı sayılmıştır. Devlet başkanlığı büyük ölçüde sembolik bir makamdı.

Yüksek Sovyet Meclisi Prezidyumu'nda bir başkan, bir birinci başkan yardımcı, her cumhuriyetten bir kişi olmak üzere onbeş başkan yardımcısı 1 sekreter ve 20 üye bulunmaktaydı.

Her ne kadar devlet başkanı anayasal olarak en üst pozisyonda olsa da ülkenin fiilen yöneticisi "Parti Genel Sekreteri"ydi. Genel Sekreter, tek parti rejimi sayesinde istediği makama seçilebilir ya da kendisine yakın kimseleri seçtirebilirdi.

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Günümüzde ise prezidyum uygulaması, Çin'de devam ediyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi Prezidyumu, Ulusal Halk Kongresi'nin 178 üyeli bir organıdır.

Üyeleri bir ön toplantıda Ulusal Halk Kongresi üyeleri arasından seçilir. Prezidyum genelde Çin Komünist Partisi'nin devletin üst düzey yetkilileri ve diğer partilerden sanayi ve ticaret odalarından temsilcilerden oluşur.

Üst düzey devlet görevlileri için adayları belirlemek Prezidyumun görevlerindendir. Adaylar arasında seçim, Ulusal Halk Kongresi genel kurul tarafından yapılır.

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2019 seçimlerini AKP kazanırsa, Türkiye başkanlık sistemiyle birlikte AKP il ve ilçe başkanlarından oluşan, prezidyum tarafından yönetilecek!

Daha bugünden il başkanlarının belediye başkanlarının üzerinde sayılması ne demek? İl başkanlarını partililer, belediye başkanını ise halk seçiyor. Halkın seçtiği kişilerin AKP iktidarında bir değeri yok. Önemli olan AKP'nin veya prezidyumun üyesi olmak!