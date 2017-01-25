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Türkiye referandumuna giderken Kazakistan Başkanlıktan vazgeçiyor

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Türkiye referandumuna giderken Kazakistan Başkanlıktan vazgeçiyor
Kazakistan, ülkede uygulanmakta olan başkanlık sisteminden vazgeçtiğini açıkladı.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, "Kazakistan, hükümet ile meclisin rolü ve etkisini artıracak bir sistem değişikliğine gidiyor" açıklamasını yaptı.

DHA'da yer alan haberde, Nursultan Nazarbayev canlı yayında vatandaşlara, Anayasa'ya reform yapılacağını ve bunun için çalışma oluşturulup işe başlandığını ifade etti. Kazakistan, 25 yıldır başkanlık sistemiyle yönetiliyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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