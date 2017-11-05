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Türkiye robotik cerrahiyle organ naklinde dünya ikincisi

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Türkiye robotik cerrahiyle organ naklinde dünya ikincisi
Türkiye'nin dünyada Hindistan'dan sonra robotik cerrahiyle en fazla organ nakli yapan ülke olduğu bildirildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Volkan Tuğcu, "Birinci Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında geldiği Erzurum'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır robotik cerrahiyle 200'ün üzerine prostat ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Tuğcu, 1,5 yıl önce Hindistan'dan öğrendiği robotik cerrahi organ nakli yöntemiyle Türkiye'de 60 böbrek nakli yaptığını belirtti. Robotik cerrahiyle organ nakli yöntemini Türkiye'de nakil yapan ekiplerin yanı sıra Avrupa'dan gelenlere de öğrettiğini anlatan Tuğcu, şunları dile getirdi:

"Dünyada robotik cerrahi ile organ nakli işini araştırdığımda sadece Hindistan'da Dr. Alavat'ın yaptığını öğrenince onun yanına gittim ve bu işi öğrendim. Sonra Türkiye'ye döndüğümde robotik cerrahiyle nakil yapmaya başladım. Bu iş ülkeye hizmettir. Bizden sonra İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler de robotla böbrek nakli yapmaya başladı."

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