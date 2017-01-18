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Türkiye-Rusya operasyonu!

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Türkiye-Rusya operasyonu!
Rus Haber Ajansı, El Bab'ta terör örgütü IŞİD'in havadan vurulduğunu duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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