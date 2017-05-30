Türkiye, Rusya'dan vergisiz tarım ürünü ithalatı sınırlamasını kaldırdı

Rusya Tahıl Birliği Başkanı Arkadiy Zloçevski, Türkiye'nin Rusya'dan vergisiz tarım ürünü ithalatı önündeki kısıtlamayı kaldırdığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya Tahıl Birliği Başkanı Arkadiy Zloçevski, Türkiye'nin Rusya'dan vergisiz tarım ürünü sevkiyatı önünde bir engel kalmadığını söyledi.

'RESMİ KISITLAMA OLMADIĞINDAN RESMİ BİR BELGE DE YOKTU'

Zloçevski "Resmi bir kısıtlama yoktu. Bu nedenle resmi bir belge de yoktu. Yalnızca vergisiz mallara izin belgesi veren Türk makamların talepleri vardı. Yüzde 25'lik ürünün gümrük vergisi olmadan ithal edilebileceğini, geri kalanı için de vergi ödenmesi gerektiğini söylüyorlardı. Artık bu talep de yok. Bana kalırsa bu da Rusya'nın Türkiye'den sevkiyatlar önündeki engelin kaldırılmasına yönelik imzaların atılmasında gecikme olmasından kaynaklanıyordu. Türk yetkililer kendilerini kandırılmış hissedip, karşı adımlar atmaya başladı. Ancak konu çözüme kavuşunca kısıtlamaları da kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Vedomosti gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan tahıl ürünlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini ve tahıl ithalatında Rusya'nın payının yüzde 20-25'te kalması gerektiğinin öngörüldüğünü yazmıştı.

Haberde Türkiye'nin konuyla ilgili resmi bir bildirimde de bulunmadığı aktarılmıştı.

RUSYA HÜKÜMETİ TÜRKİYE'YE KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN KARAR ALACAK

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Gruzdev de bakanlar kurulunun Türkiye'den domates dışındaki ürünlerin sevkiyatı önündeki engellerin kaldırılması için yakın zamanda bir karar alınacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Gruzdev, "Önümüzdeki günlerde bunun olmasını bekliyoruz. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Gruzdev "Domates konusunda da görüşmeler gerçekleştirilip ilerisi için farklı mekanizmalar belirlenecek. Ancak şimdilik bu konuyu ucu açık bırakıyoruz. Bu konu hâlâ gündemimizde. Bu, ilgili kurumların ve hükümetlerin inceleyeceği bir konu" dedi.

Mayısta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de biraraya geldiklerinde karşılıklı olarak kısıtlamaları kaldırma kararı almıştı.

Ancak Rusya, Türk domatesinin ithalatındaki kısıtlamaları ayrıca Türkiye vatandaşlarına yönelik vize serbestisi getirilmesini ertelemeyi sürdürüyor.