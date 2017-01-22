Türkiye yanıyor, ne gam?!

Saray, MHP'nin Balgat takımının, "Ver Bilal'ı al hilâli" dedikten sonra rüyasında görse inanmayacağı bir destekle, başkanlık için iki dönemecin ilkini geçti.

Türkiye, tarihinde, kendi topuğuna kurşun sıkan bir genel başkan gördü. Balgat'taki, eski 10 Ülkü Ocakları genel başkanının -yarısı kendi genel başkanlığı sırasında görevdeydi- "Sakın ha RTE/AKP'nin emellerine alet olmayın!" açıklamasını yaptıkları günde, daha bir inatlaşarak, girdi kabine, beyaz yuvarlağı zarfa koydu, kutuya attı ve:"Madem öyle... Bana karşı birleştiniz. Ben de size bu partiyi yar etmem; kendi elimle yakarım." dedi. MHP yanınca Türkiye yanıyor... Umurunda mı?!

Bir makaleyi sık sık hatırlatacağım: Anayasacı Prof. Dr. Kemal Gözler'in, tek adamlığın bizi nasıl bir felâkete götüreceğini, ilmî delillerle ortaya koyan "Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda Anayasa" başlıklı makalesi. CHP'ye seslenmiştim... Bu makaleyi milyonlarca bastırıp halka dağıtmalı. Önceki gece TGRT'de, Sami Dağdağlıoğlu'nun programında, Ak Parti "muhtedîlerinin=sonradan AKP'lilerin" (Din değiştirenler, biliyorsunuz, yeni dinlerine daha bir sarılırlar, daha keskindirler.) şiddetli itirazları arasında son söylediğim cümle, Kemal Gözler Hoca'nın makalesinin mutlaka okunması gerektiği idi.

Önceki gün, Meral Akşener'le yaptığım mülâkatı verdikten sonra, genç araştırıcılarımızdan, Ülkücü Hareket üzerine birçok kitaba imza atan İkbal Vurucu'nun değerlendirmelerini vermeye başlayacağımı yazmıştım.

İkbal Vurucu, "AKP'nin parlamenter sistemi tasfiye ederek otoriterliğe yol açma ihtimali çok yüksek olan 'Türk tipi Başkanlık' sistemine geçişine MHP neden destek veriyor?" dedikten sonra bu sorunun cevabını arıyor:

"Ülkücü Türk milliyetçilerinin, AKP ve MHP tarafından hazırlanmış olan anayasa değişikliğini kabul etmemek için pek çok sebep vardır. Bu noktada belki de camia için kullanılabilecek pek çok gerekçe olmasına rağmen hassas olduğunu düşündüğümüz bir sorun üzerinden konuya yaklaşacak olursak en etkili argüman 'milli ve üniter yapının tasfiyesi' ve 'güvenlik'tir. Fakat MHP'nin, tabanı dışlayan karar vericileri, yıllardır 'diktatörlük', 'federasyon', 'bölünme', 'hainlik' gibi kavramlarla eş anlamlı olarak kullandıkları Başkanlık sistemini Türkiye'nin gündemine sokarak tam da bu terörün arttığı ve bölünme kaygılarının en üst düzeyde dillendirildiği bir zaman diliminde savunmaya başlamaları camiada kelimenin tam anlamıyla bir travmaya sebep oldu. En ufak bir geçiş/yumuşama süreci dahi yaşanmadan bir anda ne oldu, ne değişti de Başkanlık savunulur oldu? / Her ne kadar parti içi muhalefetin tasfiye edilmesi karşılığında Başkanlık bu yardımın bir bedeli olarak desteklendiği savunuluyorsa da, bu gerekçenin yanında esas sebebin Devlet Bey'in Türkiye devletinin yoğun saldırı altında bulunduğu ve beka sorunu yaşadığı daha doğrusu bir MHP genel başkan yardımcısının ifadesi ile 'devlet çökerken' MHP'nin de devletinin yanında olduğu argümanıdır." (Devam edeceğiz.)

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Eski İçişleri Bakanı, MHP'nin genel başkan adayı Meral Akşener'in ağabeyi, 12 Eylül Darbesi öncesi MHP Kocaeli İl Başkanı Nihat Güler'in vefatından dolayı teessürlerimi bildirir, Meral Hanım'a ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.