Türkiye yeniden saman ithal ediyor

Hayvancılık sektöründe dışa bağımlılık artarken, sığır ithalatında dünya ikincisi ve Avrupa lideri Türkiye, 5 yıl aradan sonra tekrar saman ithal ediyor. Bulgaristan'dan ithal edilen yaklaşık 4 bin ton saman İzmir Limanı'na geldi.

Türkiye 5 yıl aradan sonra saman ithal ediyor. Sığır ithalatında dünyada ikinci, Avrupa'nın ise lideri olan Türkiye, kırmızı et, damızlık, besilik ve kasaplık hayvan, küçükbaş hayvan, yem ham maddelerinden sonra 5 yıl aradan sonra tekrar saman ithal etmeye başladı. Bulgaristan'dan ilk ithal saman İzmir Limanı'na geldi. Türkiye ilk kez 2012 yılında saman ithal etmişti. İthalatın yapıldığı 2012'den bu yana tarımla ilgili konular gündeme geldiğinde "saman bile ithal ediyoruz" denilerek hayvancılık politikasındaki hatalara dikkat çekildi. Hayvancılık sektörü temsilcileri, saman üretiminin azalması, bazı tüccarların stok yapması nedeniyle saman fiyatının sezon başında 25 kuruştan 50-60 kuruşa kadar çıktığını kış aylarında 1 liraya yaklaşacağını bu nedenle ithalatın kaçınılmaz olduğunu iddia ediyor.

Bulgaristan'dan ilk saman ithalatı yapan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, Türkiye'de saman fiyatının sezonunda tonunun 300-400 liraya çıktığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Daha sezondayken fiyatların yükselmesi hepimizi tedirgin etti. Özellikle sonbahar ve kış aylarında fiyatın daha çok yükseleceği endişesi var. Bu nedenle önlem olarak ithalat yapmaya karar verdik. Türkiye'de özellikle saman üretiminin yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde buğday ve arpa tohumunda değişikliğe gidildi. Yüksek dane verimi olan ama sapı kısa çeşitler ekildi. Ayrıca yine bu bölgede biçerdöverler yüksek biçim, yani daneye yönelik biçim yaptıkları için sap anız olarak tarlada kaldı ve saman verimi düştü. Samanın az olduğunu gören tüccarlar fiyatın artacağını düşünerek stok yapmaya başladı. Biz, sipariş veriyoruz, sözleşme yapıyoruz. Fakat saman göndermiyorlar. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak ve fiyat artışını önlemek amacıyla ithalat yapmaya karar verdik. Çünkü önlem alınmazsa kış aylarında saman fiyatı 700 liranın üzerine çıkar."



İzmir Kırmızı Et Üreticileri, Birliği'nin ithal ettiği ilk parti saman İzmir Limanı'na geldi. Birlik Başkanı Osman Civil, Bulgaristan'a ilk gittiklerinde samanının tonunun 40 dolar civarında olduğunu hatırlatarak: "Şu anda 2017 mahsulü samanın tonu 50 ile 60 dolar arasında. Geçen yılın ürünü ise 5-10 dolar daha düşük. Türkiye'nin yoğun talebi üzerine onlar da fiyat yükseltiyor. Çünkü, Türkiye piyasasını yakından izliyorlar. Bize, Konya'da, Polatlı'da kimde ne kadar saman var onu söylüyorlar. Orada 55-60 dolara alınan samanın Türkiye'ye maliyeti 110-120 dolar. Gümrük vergisi yok. Fakat taşıma, liman hizmetleri, karantina, boşaltma ve benzeri maliyetlerle tonu 120 dolara geliyor. Biz üreticiye bu fiyattan veriyoruz" dedi.

OT SORUNU ÇÖZÜLMEDEN ET UCUZLAMAZ



Aksaray'da yonca üretimi, ticareti ve ihracatı yapan Mesut Örkçü, saman ithalatının takrar gündeme gelmesinin hayvancılık politikasındaki yanlışlıklardan kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin saman üretim merkezi Urfa, Mardin, Konya, Ankara Polatlı ve Trakya bölgesi. Hasat ilk başladığında tonunu 280 liraya Urfa'dan aldığımız saman şimdi 500 lira oldu. Türkiye'de et sorunu yok ot sorunu var. Meralarımız, tarım arazilerimiz boş dururken yıllık ortalama 15 milyon ton kaba yem açığımız var. Saman ithal ediyoruz. O zaman bir yerde yanlışlık var. Verimli arazilerin ekilmesi, meraların ıslah edilerek hayvancılığa kazandırılması gerekir. "Örkçü, Et ve Süt Kurumu'nun 500 bin baş besilik hayvan ithal edeceğini ancak bu hayvanlara ne yedirileceğinin düşünülmediğini belirtti.