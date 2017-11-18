Bugünkü YENİÇAĞ »

Türkiye'de 189.5 milyon kredi kartı kullanılıyor

»
Türkiye'de 189.5 milyon kredi kartı kullanılıyor
Bankalararası Kart Merkezi ekim ayı istatistiklerine göre, 80 milyonluk Türkiye'deki toplam kart sayısı 189.5 milyona çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının Ekim ayı verilerini açıkladı. BKM’nin açıkladığı verilere göre ekim ayı sonunda Türkiye’de 61,5 milyon adet kredi kartı, 128 milyon adet banka kartı kullanılıyor.

2016 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 6 artış gösterirken, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görülüyor.
1-969.jpg

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 59,5 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 52,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 6,6 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı.

Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 16 oldu. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 45 arttı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 11’i geçti.
2-810.jpg

BKM verilerine göre 2017 yılının ilk 10 ayında toplam 81 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme gerçekleştiği görülüyor. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla internetten kartlı ödemelerde %45 artış gerçekleştiği görülüyor.

Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise geçen yılın aynı döneminde %11 olarak gerçekleşirken, 2017 yılının ilk 10 ayında %14’e çıktı.
3-535.jpg

İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında 2010 yılında %18 olan 3D Secure ile yapılan güvenli ödeme işlemlerinin 2017 yılının ilk 10 ayında %54’e çıktığı görülüyor.

Sanal işyerlerindeki dönüşümle beraber bugün internetten yapılan kartlı ödemelerin çoğu 3D Secure ile güvenli bir şekilde gerçekleşiyor.

BKM dolandırıcılık istatistikleri dikkate alındığında yurtiçi fiziki POS’larda gerçekleşen her 1 milyon TL’lik kartlı ödemenin 2010 yılında 33 TL’sinde dolandırıcılık gerçekleşmekteydi. 2017 yılının ilk 10 aylık verilere göre ise her 1 milyon TL’lik işlemde yalnızca 7 TL dolandırıcılık işlemine maruz kalındı.

Kredi kartlarının, ATM’lerin ve POS’ların tamamının chip&pin teknolojisine sahip olduğu ülkemizde, bankalarımızın dolandırıcılık izleme ve önleme yöntemlerini oldukça etkin bir şekilde uygulaması ve kartlı ödeme sektörü altyapımızın oldukça gelişmiş olması sayesinde dolandırıcılık rakamları en alt seviyelerde seyrediyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri bakanlığı 500 hacker ile sözleşme imzaladıİçişleri bakanlığı 500 hacker ile sözleşme imzaladıTürkiye'de 189.5 milyon kredi kartı kullanılıyorTürkiye'de 189.5 milyon kredi kartı kullanılıyorAyder Yaylası'nda 1700 kaçak yapı yıkılacakAyder Yaylası'nda 1700 kaçak yapı yıkılacakNATO skandalının belgeleri ortaya çıktıNATO skandalının belgeleri ortaya çıktıTSK'da 377 subay itirafçı olduTSK'da 377 subay itirafçı olduBaşkent'te gece seferleri başladıBaşkent'te gece seferleri başladıYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 18 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 18 11 2017Sır klasör...Sır klasör..."Erdoğan'ı ABD'ye dövdürmeyiz!""Erdoğan'ı ABD'ye dövdürmeyiz!"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti