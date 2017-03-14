Türkiye’de 3 kişiden 1’i uykusuz

Türkiye’de yaklaşık 10 kişiden 1’inde kronik uykusuzluk mevcut. Bunun yanında kısa süreli uykusuzluklar da katıldığı zaman neredeyse 2-3 kişiden birinde uyku sorunu görülüyor.

En çok görülen uyku sorunlarının başında uykuya dalmakta zorluk, geceleri sık uyanmalar ve uyku süresindeki yetersizliklerin olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Uyku fiziksel ve mental sağlığımızı koruyabilmek ve bir sonraki güne vücudumuzu hazırlayabilmek için gerekli olan bir dönemdir.

Kişiden kişiye süre ve etkisi çok değişmekte olup bilindiği gibi erişkinlerde 7-8 saatlik uyku süresi öngörülmektedir. Sağlıklı uyku için sadece süre değil uykunun yapısı NREM (non-REM) ve REM uyku (rüya görülen evre) siklusunun devamlılığı ve bu evrelerdeki ortalama süreler de kaliteli uyku için oldukça önemlidir” dedi.

Yeterli sürede yatakta kalınmasına karşın uykunun kalitesini bozan hastalıklar (uyku apnesi, huzursuz bacak, sık idrara kalkma, diğer birçok nörolojik ve dahili hastalıklar gibi), sabahları erken uyanma, yorgun uyanma, bu uyku bozukluklarına bağlı gelişen gün içinde uykululuk, konsantrasyon ve dikkat bozuklukları, baş ağrısı, huzursuzluk, depresyon, aşırı sinirlilik, anksiyete gibi daha birçok uyku sorunları olduğunu vurgulayan Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “NREM uykusu evre I-II ve III olmak üzere üç evreden oluşur evre III derin uyku dediğimiz dönemdir. REM dönemi ise daha çok rüyaların görüldüğü evredir. Gece boyunca bu evreler 3 ile 5 kez tekrarlanır. Bu evrelerin

kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi sağlıklı ve kaliteli bir uykuyu sağlar” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Nedeni saptanabilen uyku bozukluklarında tedaviye mümkünse etkeni ortadan kaldırmak ya da azaltmakla başlamak gerekir. Uyku bozukluğu hastalıklarından herhangi biri varsa öncelikle bu hastalığı tedavi etmek gerekiyor. Ya da uyku bozukluğuna neden olabilecek alışkanlıklar, çevresel etmenler varsa düzeltilmeli” şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir uyku için...



-Mümkün olduğunca aynı saatte yatmaya ve kalkmaya dikkat edin.

-Uykuya yakın saatlerde olmamak koşulu ile rahatlatıcı egzersizler yapın.

-Eğer uyku sorununuz varsa özellikle gündüz uyumalardan kaçının.

-Yatak odasının gündüz havalandırılması ve oda sıcaklığının çok soğuk ve çok sıcak olmaması gereklidir.

-Uyuduğunuz yer sessiz, karanlık ve serin olmalıdır.

-Yatma saatine yakın kafein ve nikotin gibi uyarıcı maddeler almayın.

-Aynı şeklide uyku saatine yakın ağır yemekler yenmemelidir.

-Yatak odasında telefon, televizyon, lap-top veya diğer bilgisayarlar bulunmamalı, bunlarla çalışmayı yatmadan en

az 2 saat önce sonlandırmalı.