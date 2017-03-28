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Türkiye'de antidepresan kullanımı arttı

Türkiye'de antidepresan kullanımı arttı 1
Yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de antidepresan kullanımı 9 yılda yüzde 160 arttı. İşte Türkiye'de artan antidepresan kullanıma istatistikleri...
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