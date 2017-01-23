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Türkiye'de boşanma nedenleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre Türkiye'de en çok boşanma nedenleri ve boşanma oranları belirlendi.
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12 KASIM 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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