Bugünkü YENİÇAĞ »

Türkiye'de dev ortaklık

»
Türkiye'de dev ortaklık
Rusya’nın petrol devi Lukoil ile Azerbaycan’ın petrol devi Socar Türkiye’de ortaklaşa şirket alımı için görüşmelere başladı.

Rusya'nın petrol devi Lukoil ile Azerbaycan'ın petrol devi Socar Türkiye'de ortaklaşa şirket alımı için görüşmelere başladı. Lukoil Başkan Yardımcısı Vadim Vorobyov, Azeri Socar şirketinden kendilerine yeni bayilerin ortaklaşa satın alınması konusunda teklif geldiğini, Lukoil olarak Türkiye'deki aktiflerin satılması konusu da dahil her türlü teklife açık olduklarını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Socar ile halen görüşme aşamasında olduklarını belirten Vorobyov, “Socar ile birleşip Türkiye'de birkaç bayi satın almayı düşündük ancak beceremedik. Ama alım satımın sonu yok. Yeni alımlara yönelebiliriz” dedi. 2013 yılında girdikleri Türkiye piyasasına bugüne kadar 1 milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Vorobyov şunları söyledi:

MEVZUAT KÂRLARI UÇURDU

“Türkiye pazarına girdikten hemen sonra bayi kârlarının düşürülmesine neden olan mevzuat değişikliğiyle karşılaştık. Bu durum tüm bayiler gibi bizi de olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen Türkiye piyasasından memnuniyetsiz değiliz. Ancak 3-4 yıl içinde Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeyeceğiz. Bayilik konusunda Türkiye'deki şirketlerle işbirliğine de hazırız.”

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de dev ortaklıkTürkiye'de dev ortaklıkİşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik rakamları yüzde 26.2 arttıİşsizlik rakamları yüzde 26.2 arttıHükümet'in zam teklifi ne kadar?Hükümet'in zam teklifi ne kadar?Merkez Bankası'ndan enflasyon kararıMerkez Bankası'ndan enflasyon kararıKredi borçları yeniden yapılandırılacak mı?Kredi borçları yeniden yapılandırılacak mı?Temmuz'da faiz yine kaybettiTemmuz'da faiz yine kaybettiMemur zammı için kritik günMemur zammı için kritik gün125 bin kişi 33,3 milyon lirasını sigortada unuttu125 bin kişi 33,3 milyon lirasını sigortada unuttuBeyaz et sektörüne soruşturmaBeyaz et sektörüne soruşturma
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti