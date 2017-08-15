Türkiye'de dev ortaklık

Rusya’nın petrol devi Lukoil ile Azerbaycan’ın petrol devi Socar Türkiye’de ortaklaşa şirket alımı için görüşmelere başladı.

Rusya'nın petrol devi Lukoil ile Azerbaycan'ın petrol devi Socar Türkiye'de ortaklaşa şirket alımı için görüşmelere başladı. Lukoil Başkan Yardımcısı Vadim Vorobyov, Azeri Socar şirketinden kendilerine yeni bayilerin ortaklaşa satın alınması konusunda teklif geldiğini, Lukoil olarak Türkiye'deki aktiflerin satılması konusu da dahil her türlü teklife açık olduklarını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Socar ile halen görüşme aşamasında olduklarını belirten Vorobyov, “Socar ile birleşip Türkiye'de birkaç bayi satın almayı düşündük ancak beceremedik. Ama alım satımın sonu yok. Yeni alımlara yönelebiliriz” dedi. 2013 yılında girdikleri Türkiye piyasasına bugüne kadar 1 milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Vorobyov şunları söyledi:

MEVZUAT KÂRLARI UÇURDU

“Türkiye pazarına girdikten hemen sonra bayi kârlarının düşürülmesine neden olan mevzuat değişikliğiyle karşılaştık. Bu durum tüm bayiler gibi bizi de olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen Türkiye piyasasından memnuniyetsiz değiliz. Ancak 3-4 yıl içinde Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeyeceğiz. Bayilik konusunda Türkiye'deki şirketlerle işbirliğine de hazırız.”