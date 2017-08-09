Türkiye'de en çok hangi renk araç tercih ediliyor?

TÜİK, Haziran 2017’ye ait Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 356 bin 358 adet otomobilin yüzde 60'ını beyaz renk oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2017’ye ait Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Açıklamada Haziran’da 95 bin 608 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı bildirildi. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar içerisinde otomobil yüzde 61,2 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 17,2 ile motosiklet, yüzde 12,4 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör takip etti.

EN ÇOK BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Verilerde Ocak-Haziran döneminde 356 bin 358 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldığı belirtildi. Bunun yüzde 40,9’unun 1501-1600, yüzde 26,6’sının 1401-1500, yüzde 14,4'ünün 1300 ve altı, yüzde 13,3'ünün 1301-1400, yüzde 3,6’sının 1601-2000, yüzde 1,2’sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu bildirildi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 356 bin 358 adet otomobilin yüzde 60'ını beyaz, yüzde 16,8’ini gri, yüzde 7,8’ini siyah ve yüzde 5,5’ini kırmızı, yüzde 9,9’unu ise diğer renkler oluşturdu

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 643 bin 213 adet taşıtın yüzde 53,9’unu otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs oluşturdu. Özel amaçlı taşıtlar ise yüzde 0,3 şeklinde belirlendi.

-TRAFİK KAYDI SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 17 AZALDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,5 azaldı. Bu azalma, otomobilde yüzde 9, minibüste yüzde 28,4, otobüste yüzde 42,2, kamyonette yüzde 29,6, kamyonda yüzde 26, motosiklette yüzde 6,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,4, traktörde ise yüzde 23 oldu.

Geçen yılın Haziran ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 17 azalma yaşandı. Bu sayı otomobilde yüzde 21, minibüste yüzde 16,9, otobüste yüzde 43,6, kamyonette yüzde 20,6, kamyonda yüzde 27, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,1, traktörde yüzde 1,2 oldu. Motosiklette ise yüzde 1,9 artış yaşandı.

-HAZİRANDA 577 BİN 975 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde 601 bin 923 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 49 bin 134 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 552 bin 789 adet arttı.

Haziran ayında Devri yapılan toplam 577 bin 975 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 6,3 ile motosiklet, yüzde 2,5 ile traktör takip etti. Devri yapılan taşıtların yüzde 5,2’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,8 OLDU

Haziran ayında 58 bin 469 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu sayının yüzde 15,8’i Renault, yüzde 11,1'i Fiat, yüzde 10,8'i Volkswagen, yüzde 6,6'sı Ford, yüzde 6’sı Hyundai, yüzde 5,5’i Opel, yüzde 5,1’i Toyota, yüzde 4,3’ü Dacia, yüzde 4,3’ü Mercedes-Benz, yüzde 4,2’si Nissan, yüzde 26,5’i ise diğer markalardan oluştu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 666 bin 779 adet otomobilin yüzde 38,8’i LPG, yüzde 34,5’i dizel, yüzde 26,3’ü benzin yakıtlı olduğu belirlenirken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.