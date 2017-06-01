Türkiye'de hukuk var ama yasa yok!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti genel başkanı sıfatıylasiyasette yer almasıyla birlikte hukuk tartışmaları da alevlendi.

Fatih Erboz / Yeniçağ

CHP’nin hukukçu vekillerinden Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, “Hukukun tam anlamıyla olması için yasaların uygulanması gerekiyor.

Yasaları uygulayamasanız o zaman hukuk bildiğinizden farklı noktalara gidiyor. İçinden geçtiğimiz süreçte yaşanan sorun bu” dedi. Hukuk karmaşasının en önemlilerinden birinin “Cumhurbaşkanına hakaret” konusunun şimdiden başladığını belirten Aldan, şunları söyledi: “Durum ortada. Artık, ‘cumhurbaşkanını eleştirmedim AKP genel başkanını eleştirdim’ denecek.

Ancak bu da yoruma açık bir hale gelecek ve tartışma yaşanacak. Bu noktaya dikkatlice baktığınızda Türkiye’de hukukun olduğunu ancak yasaların uygulanmadığını görebilirsiniz. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan birçok insan ceza aldı. Peki, bunlar neden cezaaldı, şimdi kimse bunu sormayacak. ‘Parti genel başkanına eleştiri yaptım’ diyecek ama o da tartışmalı uygulamaları beraberinde getirecek. Eğer düzenlemeleri yapar yasaları da uygularsanız sorun kalmaz.

O zaman hukuken sonuçlar alırsınız. Yasayı uygulayamazsanız ya da istediğiniz gibi uygularsanız o zaman hukuk karmaşası içinde kaybolursunuz. Yaşanan çarpıklıklar topluma yansıyor. Partili cumhurbaşkanlığı ile ne kazandınız? Geçmişten farklı olarak ne olacak? Türkiye’de iktidar zaten istediğini yapıyordu.” Toplumdaki sessizlik iddialarının da tam anlamıyla doğru olmadığını dile getiren Aldan şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde hafriyat kamyonlarından şikâyet edenler ile hafriyat kamyonlarının sahipleri arasındaki tartışma zaten her şeyi ortaya koyuyor. Bir kısım vatandaş şikâyetçi olurken, bir kısmı da biz çalışmazsak hizmet olmaz diyerek iktidarı sahipleniyor. Toplum beklentilerin ötesinde iktidar sahiplenmeye başlıyorsa sıkıntılar özellikle de iktidar partisi açısından başladı demektir.”

CHP’li Süna Aldan, FETÖ/PYD ile mücadelede de AKP’nin ne yapacağını bilemediğini, çarpıklıkların burada da devam ettiğini kaydetti. TBMM’de Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporun çok tartışıldığını ifade eden Aldan, şöyle dedi: “Örgüt dediğiniz yapı devleti ve toplumu kılcal damarlarına kadar öyle bir sarıyor ki siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Beyne yerleşmiş tümör gibi. İktidar partisi tüm iyiniyetiyle temizlemek için mücadele ediyor ama öldürürüm diye de korkuyor. AKP bu konuda nasıl başarılı olabilecek mi, kendinden emin değil. Korku ve karmaşa içinde kalırsanız tam mücadele edemezsiniz.”