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Türkiye'de kaç tane özel güvenlik var?

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Türkiye'de kaç tane özel güvenlik var?
Ankara Milletvekili Nazlıaka konuyla ilgili sorusuna cevap veren İçişleri Bakanlığı, 3 yıldırı sayısı açıklanmayan özel güvenlikçilerin sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıtla 3 açıklanmayan özel güvenliklerin sayısını açıkladı. 

Bakanlığın verdiği yanıta göre, 24 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla ülke genelinde, 624 bin 99 kişiye silahlı, 368 bin 622 kişiye ise silahsız olmak üzere 992 bin 721 kişiye özel güvenlik kimlik kartı verildi. Silahlı ve silahsız olarak toplamda 284 bin 399 özel güvenlik görevlisinin aktif olarak sektörde çalıştığı bildirildi. Bakanlığın yanıtı, özel güvenlik sektöründeki rakamlarda yıllara göre artışı da gözler önüne serdi. Yanıta göre 2011 yılında 147 bin 474 kişiye aktif özel güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Bu rakam her yıl artarak, 2016 yılında 255 bin 967'ye kadar ulaştı.

TSK'DAN SONRA İKİNCİ

2017 yılına ait son bilgi olan 284 bin 399 rakamı ile birlikte, özel güvenlik ordusunun son 6 yılda yüzde 92 arttığı ortaya çıktı. Verilen yanıta göre, özel güvenliğin Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sonra en büyük ikinci güvenlik gücü olduğu da anlaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı başka bir bilgilendirmede, Emniyet Hizmetleri sınıfında toplamda 261 bin 427 kişinin istihdam edildiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan 2015'de özel güvenlik sektörünün tarih olması gerektiğini dile getirmiş "Özel güvenliğin tamamen kaldırılmasını teklif edeceğim" açıklamasını yapmıştı.

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