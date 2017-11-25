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Türkiye'de kadın cinayetinde korkutan rakamlar

Türkiye'de kadın cinayetinde korkutan rakamlar
Son 8 yılda en az bin 915 kadın öldürüldü, binlercesi şiddete maruz kaldı.
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