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Türkiye'de kadın cinayetinde korkutan rakamlar
Türkiye'de kadın cinayetinde korkutan rakamlar
Son 8 yılda en az bin 915 kadın öldürüldü, binlercesi şiddete maruz kaldı.
25 Kasım 2017 Cumartesi 10:15
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