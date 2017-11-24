Türkiye'de öğretmenler düşük maaşa daha çok iş yapıyor

OECD yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2017" raporundaki verilere göre, Türkiye'de öğretmenler diğer ülkelere göre daha düşüm maaş alırken daha çok iş yapıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanırken, Türkiye'deki öğretmenlerin diğer ülkelerdeki meslektaşlarına kıyasla daha az gelirle, daha çok iş yaptığı belirtildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı “Bir Bakışta Eğitim 2017” raporundaki verilere göre, Türkiye’de 15 yıldan fazla deneyimi olan bir lise öğretmeninin aldığı ortalama yıllık ücret 31 bin 877 dolar ediyor. Türk öğretmenler, daha kalabalık sınıflarda, daha uzun saatler çalışmalarına rağmen daha az ücret alıyor.

YILLIK ÜCRET 46 BİN LİRA

Sözcü'den Engin Esen'in haberine göre, öğretmenlerin mesleğe başlangıçtaki yıllık ücreti 27 bin dolar civarında seyrediyor. 2015 satın alma gücü paritesine göre, 35 üyesi bulunan OECD’deki ortalama öğretmen ücreti ise 58 bin dolara yaklaşıyor. Bu arada, satın alma gücü paritesi, ülkeler arasında kıyaslama yapmak için, o parayla farklı ülkelerde alınabilecek ürünler sepeti üzerinden yapılan varsayımsal bir oranlama. Türkiye’de bir öğretmenin ortalama olarak eline geçen ücret ise brüt 46 bin Türk Lirası olarak hesaplanıyor.

Eğitim-öğretim saatine vurulduğunda da Türk öğretmenlerin diğer ülkelerdeki meslektaşlarına kıyasla daha çok emek harcadığı görülüyor.

OKULDA GEÇEN SÜRE ÇOK UZUN

Bir ilkokul öğretmeni yılda ortalama 720 derse girerken, ortaöğretim öğretmenleri ortalama 504 ders veriyor. Ancak ilkokul öğretmenlerinin okulda geçirdiği süre 980 saati, ortaöğretim öğretmenlerininki 836 saati buluyor.